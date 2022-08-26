美國參議員布萊克本訪台晤蔡英文　Twitter推文稱不會屈服於中國

台灣總統蔡英文8月26日上午接見訪台的美國共和黨參議員布萊克本（Marsha Blackburn）。她在個人Twitter賬戶發文，不會因為北京的欺凌而背棄台灣。



她在美國時間25日發聲明稱：「台灣是我們在印太地區最有力的盟友。定期的高級別訪台是美國長久以來的政策。」

布萊克本26日零時44分在Twitter用中文發文指：「我剛抵達台灣是為了要向北京傳達一個訊息——我們不會接受霸凌。美國將堅定維護全球的自由，不會容忍傷害我們國家及盟友的行徑。」

↓她26日上午6時31分在Twitter用英文發文稱：「我永遠不會對中國共產黨卑躬屈膝。」

I will never kowtow to the Chinese Communist Party. — Sen. Marsha Blackburn (@MarshaBlackburn) August 25, 2022

I will continue to stand with the Taiwans and their right to freedom and democracy.



Xi Jinping doesn’t scare me. — Sen. Marsha Blackburn (@MarshaBlackburn) August 25, 2022

↑她早上7時58再推文：「我將繼續支持台灣人以及他們的自由和民主權利」，並補充說：「習近平不會嚇到我。」

↓她早上10時38分發布與蔡會面的影片稱，感謝蔡英文在對抗中國共產黨方面的堅強領導，又稱美國支持台灣以及熱愛自由的民眾。

Thank you, @iingwen, for your strong leadership in standing up against the Chinese Communist Party.



The United States supports Taiwan and its freedom-loving people. pic.twitter.com/hNGADUk1ZJ — Sen. Marsha Blackburn (@MarshaBlackburn) August 26, 2022

↓布萊克本下午12時12分再度發推，稱美國與台灣民眾站在一起。

The people of the U.S. stand with the people of Taiwan 🇺🇸🇹🇼 pic.twitter.com/9AckwGY1ly — Sen. Marsha Blackburn (@MarshaBlackburn) August 26, 2022

蔡英文與布萊克本會面時表示，共享民主價值的國際夥伴應加深經貿合作，共同創建更有韌性、更安全的供應鏈。她指知道布萊克本長期重視半導體供應鏈安全的議題，也提倡透過「選擇美國」平台鼓勵更多半導體產業赴美投資。

她說，台灣在半導體產業有長期的發展累積，台方樂見半導體業者前往美國投資，也期待與美國共同加強半導體等高科技領域的合作，一起來應對後疫情時代的經濟挑戰。

蔡英文稱，布萊克本是在美國國會堅定支持台灣的重要力量，最近也提出法案，來加強美國對台灣提升自我防衛能力的支持。她指台方期待未來，能和美國以及其他理念相近的民主國家共同攜手合作，捍衛印太區域的穩定和平。

她說，近來世界局勢有許多重大的變化，包括俄羅斯入侵烏克蘭，以及北京持續進行長時間的軍演，都顯示出威權主義國家對世界秩序所帶來的干擾以及威脅，也正因為如此，民主國家更應團結合作，共同捍衛民主自由價值的堅定防線。

↓台灣外交部在Facebook專頁發文，稱歡迎布萊克本到訪。

布萊克本在與蔡會面時說：「熱愛自由的國家在尋求支持以維護其獨立和自由時，支持台灣確實很重要。」