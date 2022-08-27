美國經濟｜逾200萬長新冠患者無法工作　相當一年損失1萬億港幣

華府智庫「布魯金斯研究院」日前發表新報告指出，全美約200萬到400萬人因新冠肺炎長期後遺症而無法工作，換算下來相當於一年損失約1,700百億至2,300億美元（約港幣1萬3千億至1萬8千億元）的薪資。



《華爾街日報》8月25日報道，報告作者、布魯金斯研究院非駐院高級研究員巴赫指出，300萬名全職等量（FTE）勞工等同於全國民間部門勞動力的百分之1.8。

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報告估算，美國國內的工作年齡人口（18歲到65歲）約有1,600萬人受苦於「長新冠」；根據大多數單位與醫生的定義，長新冠為感染新冠肺炎後持續數月的廣泛症狀，症狀可能包括呼吸急促、極度疲勞、神經認知問題等。

政府、醫院、大學等各界的研究紛紛認為，大約有百分之十到百分之三十的新冠肺炎病患會發展出長新冠症狀，即使是輕症患者也有可能罹患長新冠。

哈佛大學經濟學教授卡特勒依據勞動力影響來計算長新冠所造成的經濟成本，再將成本細分為生活品質下降、收入減少、醫療支出增加等，據他估計，每年還要額外支出五千四百億美元（約港幣4萬2千億元）。

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