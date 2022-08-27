北約秘書長訪加拿大　籲提防中俄　加強北側安全

北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）8月26日呼籲成員國提防俄羅斯在北極地區的軍事集結，以及中國對這地區日益增長的興趣。



斯托爾滕貝格26日到訪加拿大艾伯塔省（Alberta）冷湖市（Cold Lake）的軍事基地。他說：「我們看到俄羅斯的重大軍事集結，有新基地和新武器系統，也用北極地區作為其最先進武器（包括高超音速導彈）的試驗台。」

他表示，中國已宣布他們是「近北極」國家，北京計劃建造世上最大的破冰船，並計劃在北方的能源、基礎設施和研究項目上投入數百億美元。他稱：「中俄還承諾加強在北極的務實合作。這是（他們）加深戰略夥伴關係的一部分，這挑戰我們的價值觀和利益。」

北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（左）2022年8月26日到訪加拿大艾伯塔省（Alberta）冷湖市（Cold Lake）的軍事基地4 Wing Cold Lake後，與加拿大總理杜魯多道別。（AP）

斯托爾滕貝格強調，需加強北約北側的安全，以對抗俄羅斯。他指北極地區對歐洲-大西洋安全具有重要戰略意義。他說俄羅斯導彈和轟炸機通往北美的最短路徑，是經過北極上空，這令北美防空司令部（NORAD）的作用對北美至關重要，因此對北約也是如此。

斯托爾滕貝格參觀加拿大在北極地區的防禦設施。他與加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）一起參觀一個冷戰時期的預警雷達站，並視察加拿大在北極的軍事演習。