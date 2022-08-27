疫情｜WHO：今年100萬人染疫死亡　這不叫與病毒共存

世界衛生組織（WHO）新冠疫情技術負責人范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）稱2022年已有100萬人染疫死亡，是時候面對有關新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的現實。她也稱，有這麼多人染疫死亡，這不是負責任地「與病毒共存」。



▼以下片段是范克爾克霍夫在直播中回答外界有關新冠肺炎的提問：

范克爾克霍夫稱死亡人數「令人心碎」，因用於控制疾病的檢測、治療、疫苗和公共衛生措施都已就位。

她在世衛Twitter賬戶的直播互動中表示：「鑑於我們處於大流行的第3個年頭，鑑於我們擁有實際上可以預防這些死亡的工具，這……更加悲慘。」她說：「我們很多人已對數字麻木了。」

她說：「我們需要面對現實。我們真的需要評估我們的處境。我們不應該處於每週有 14,000或15,000人死亡的境地。我們就是不應該這樣。」

英國新冠肺炎疫情：圖為2022年8月11日，英國倫敦的醫護人員坐在紀念牆上休息，這紀念牆是為紀念新冠肺炎疫情中的死者而設。（AP）

范克爾克霍夫堅稱，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情還沒完，但可在讓人們繼續日常生活的情況下，讓疫情結束。

她說：「我們只需對此多加考慮，要更加小心。」

今年已有100萬人病歿，這不叫與新冠肺炎共存。每週有1.5萬病故，這不叫負責任地與新冠肺炎共存。 范克爾克霍夫

圖為2021年6月15日，鏡頭下置於世界衛生組織瑞士日內瓦總部的標誌。（Getty）

自新冠肺炎2019年底首次出現在中國，世衛錄得近645萬人染疫死亡，上週也錄得新增逾530萬確診個案的報告。

范克爾克霍夫說，「這些數字相當龐大，而這是被低估的數字」，因家用快測結果並未反映在遭監察的數據上。

她說：「我們確實看見這病毒真的在全球密集傳播。遺憾的是，這病毒不會消失。」

組織26日公布的最新數據顯示，全球累計新冠確診個案達596,873,121個。

世衛組織網站最新數據顯示，截至歐洲中部時間26日下午6時49分（香港時間27日零時49分），全球確診個案較前一日增加727,901個，達到596,873,121個；死亡個案增加2194個，達到6,459,684個。