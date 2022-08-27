韓國與波蘭58億美元軍售協議簽署　韓國將成歐洲重要武器供應國

撰文：房伊媚
出版：更新：

韓國與波蘭8月26日簽署總值58億美元的軍售協議，韓國成為歐洲重要武器供應國。

根據韓、波兩國簽署的協議，波蘭向韓國購買總值58億美元的坦克、榴彈砲和彈藥。

波蘭國防部長布拉什恰克（Mariusz Blaszczak）8月26日在莫龍格（Morag）一個軍事基地與韓國防衛事業廳（Defense Acquisition Program Administration，暫譯）廳長嚴東煥（Eom Dong-hwan，暫譯）一起出席簽署儀式。

布拉什恰克說：「最重要的是，第一批坦克和大砲榴彈砲可在2022年供應予波蘭軍隊。我們正加強波蘭的防禦能力。」

美國之音（VOA）7月28日稱軍售一旦完成，意味韓國將成為歐洲國家的重要武器供應國。

尹錫悅就職100天　稱朝鮮若棄核韓國考慮裁軍美韓8月舉行3場聯合軍演　稱應對朝鮮威脅韓媒：美韓16日起舉行下半年聯合軍演預備演習應對朝鮮威脅　美日韓澳加明起舉行太平洋龍聯合軍演
武器
韓國
波蘭
歐洲
你可能感興趣