韓國與波蘭58億美元軍售協議簽署　韓國將成歐洲重要武器供應國

韓國與波蘭8月26日簽署總值58億美元的軍售協議，韓國成為歐洲重要武器供應國。



根據韓、波兩國簽署的協議，波蘭向韓國購買總值58億美元的坦克、榴彈砲和彈藥。

波蘭國防部長布拉什恰克（Mariusz Blaszczak）8月26日在莫龍格（Morag）一個軍事基地與韓國防衛事業廳（Defense Acquisition Program Administration，暫譯）廳長嚴東煥（Eom Dong-hwan，暫譯）一起出席簽署儀式。

Realne wzmocnienie polskiego potencjału odstraszania i obrony

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Dziś w #Morąg wicepremier @mblaszczak 🇵🇱 zatwierdził umowy wykonawcze na dostawy koreańskich 🇰🇷 180 czołgów K2 oraz 212 haubic K9 dla #WojskoPolskie.



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布拉什恰克說：「最重要的是，第一批坦克和大砲榴彈砲可在2022年供應予波蘭軍隊。我們正加強波蘭的防禦能力。」

美國之音（VOA）7月28日稱軍售一旦完成，意味韓國將成為歐洲國家的重要武器供應國。