俄羅斯對歐減少供氣之際　英公司：俄或每天燒掉千萬美元天然氣

英媒8月26日引述科學家和分析人士26日稱，在俄羅斯大幅削減對歐盟天然氣供應之際，俄羅斯在芬蘭邊境附近燃燒大量天然氣。



英國廣播公司（BBC）27日根據其所獲得來自Rystad Energy的分析稱，俄羅斯正在消耗大量天然氣。科學家與分析稱，這間靠近芬蘭邊境、接近「北溪一號」（Nord Stream 1）起點的工廠每天消耗價值約1,000萬美元的天然氣。

Rystad Energy稱，這些天然氣本應經「北溪一號」出口到歐洲，佔歐洲進口天然氣的三分之一，但「北溪一號」產能已降至正常水平的20%。

Rystad Energy在其網站自稱是一個獨立的能源研究與商業情報公司，向全球有業務涉及能源業的公司提供數據、工具、分析及顧問服務。它成立於2004年，辦公室遍及歐、美、亞、南美及東南亞。

芬蘭拉彭蘭塔理工大學（LUT University）教授稱瓦基萊寧（Esa Vakkilainen）警告這將y造成重大環境問題，尤其是對北極地區來說。Rystad Energy也稱，這樣燒法每天排放約9,000噸溫室氣體，是環境災難。

圖為2022年7月20日，德國盧布明北溪一號管道附近的一個貨櫃箱，繪有一幅地圖，展示北溪一號管道的管線。（AP）

BBC稱俄芬邊境的芬蘭民眾首先發現有關跡象，在今夏早些時候看到大火。但自6月以來，研究人員注意到設施散發的熱量顯著增加——這被認為是緣於天然氣燃燒。

Rystad Energy稱真正被消耗的氣體難以量化，但相信每天約有434萬立方米的氣體被燒掉，相當於每年16億立方米，或歐盟天然氣需求的0.5%。在這個情況下，以現貨價計算、每天價值約1,000萬美元的天然氣化煙。

事件發生在俄羅斯列寧格勒州（Leningrad）波爾托瓦亞（Portovaya）的一座新的液化天然氣（LNG）工廠。它位於「北溪一號」管道起點的加壓站附近，管道在海底將天然氣輸送到德國。波爾托瓦亞位於聖彼得堡（St. Petersburg）西北方。

天然氣：圖為2022年7月14日，德國中部艾特費爾德（Eiterfeld）附近的Reckrod儲氣庫。（AP）

這個新廠房料在2022年稍後時間啟用。Rystad Energy稱對新廠房來說，燃燒天然氣是安全測試的一部份。但它指出，如這是事件唯一的解釋，這種燃燒的規模和持續時間相當極端。

BBC稱有人認為，這可能是俄羅斯在處理向「北溪一號」管道供氣時出現技術問題。俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）可能打算在廠房使用天然氣來生產液化天然氣，但可能在處理時遇到問題，最安全的選擇是將它們燒掉。

有美媒稱，這可能是俄羅斯的正常操作，也可能是它想藉此向歐洲發出訊息。Rystad Energy稱這個火燄清晰可見，或是俄羅斯想對外展示，俄氣已準備好再度輸歐，只待俄歐關係解凍。

這張2022年8月26日攝於芬蘭東部市鎮維羅拉赫蒂（Virolahti）派特拉帝（Pyterlahti）的監視塔，美聯社稱這顯示俄羅斯波爾批瓦亞（Portovaya）壓縮站在燃燒天然氣。維羅拉赫蒂接近俄羅斯邊境。（AP）

歐美有媒體報道稱，這可能涉及技術問題，也可能與天然氣「出售無門」有關。它們分析認為，這就是顯示西方禁運可能奏效。

德國駐英大使貝格爾（Miguel Berger）對BBC說，歐洲減少對俄氣依賴，「對俄羅斯經濟產生重大影響」。他稱：「他們沒其他地方可出售天然氣，所以他們必須燒掉它。」

Gazprom未有回應BBC的置評請求。

Gazprom於7月25日在一份聲明中表示，由於又一部渦輪機停運，經由北溪一號天然氣管道的輸氣量自7月27日開始將降至每日3300萬立方，僅佔其產能的20%。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁、蒲廷或蒲亭）在此前一週已就此預告。