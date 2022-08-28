歐盟：塞爾維亞及科索沃就身份證明文件爭議達成共識

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）8月27日表示，塞爾維亞和科索沃就承認身份證明文件爭議上取得共識，緩和雙方的緊張氣氛。



美聯社報道，博雷利在Twitter留言，稱塞爾維亞同意廢除科索沃身分證持有人的出入境文件規定，科索沃則願意不會向塞爾維亞民眾實施同類措施。而科索沃的塞族人與其他民眾可以使用身分證來往兩地時不受影響。

科索沃總統奧斯曼尼（Vjosa Osmani）認為，有關協議象徵互惠和平等，強調自由流動是民主社會和歐洲價值的基本，並表明當地會繼續爭取互相承認。

而在博雷利宣布消息前，塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）表示，如果達成協議，該國會在邊境發出免責聲明，容許科索沃身分證用於自由流動和實務情況，但重申此舉並不等於承認科索沃的地位。

武契奇同時提到，科索沃塞族人使用塞爾維亞車牌的問題仍待解決。

科索沃在2008年獨立，但一直未獲塞爾維亞承認，歐盟多年來一直協調兩國就建立正常關係進行談判，並推動雙方入歐。不過科索沃政府7月宣布計劃不再承認塞爾維亞身分證明文件在當地有效，回應塞爾維亞方面的同類政策，導致雙方關係陷入僵局，歐盟及美國使節其後派員到區內斡旋。