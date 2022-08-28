巴基斯坦暴雨成災引發「聖經級洪水」　死亡人數已逾1,000

巴基斯坦暴雨成災，國家災難管理局（NDMA）8月27日公布，6月中旬以來，大雨在巴基斯坦引發的各類災害已造成1033人死亡，1527人受傷。房屋和基礎設施亦遭嚴重損毀。惡劣天氣下3300萬人受影響，約50萬人無家可歸。

英國廣播公司28日引述一名當地官員稱這是《聖經》經文所載規模的洪水（floods of biblical proportions）。

新華社根據NDMA公布的報告，南部的信德省受災（Sindh）最嚴重，6月14日以來，大雨在該省已造成347人死亡，1009人受傷。報告說，惡劣天氣巴基斯坦還造成近95萬棟房屋完全或部分損壞，約72萬頭牲畜死亡，149座橋梁、逾3450公里公路被毀，已有5條省際及省內鐵路線路受洪災影響斷行。

另一重災區是俾路支省（Balochistan）西南部。根據官方數據，信德省本月的降雨量比 8 月份的平均降雨量多784%，而俾路支省的降雨量增加了近500%。

NDMA27日晚還發布洪水預警說，由於全國多地受持續暴雨影響，未來一至兩天內，巴境內喀布爾河、印度河部分流域將達到或超過」極高」洪水水位，提醒各有關部門做好緊急救災準備。

圖為2022年8月27日在巴基斯坦奎達拍攝的被洪水損毀的道路。巴基斯坦國家災害管理局27日說，6月中旬以來，強降雨在巴基斯坦引發的各類災害已造成1033人死亡，1527人受傷。（新華社）

巴基斯坦總理夏巴兹・謝里夫（Shahbaz Sharif）27日在信德省災區視察時表示，政府已撥款380億盧比用於救助受災群眾，並呼籲國際社會幫助巴應對洪災造成的損失。

每年6月至9月為巴基斯坦的季風雨季，降雨量明顯增多，洪澇災害時有發生。但當地人說，這些日子下雨的與以往不同，是他們見過最多的情況。一位地方官員稱之為「聖經級的大洪水」。

中國家國際發展合作署（簡稱：國合署）署長羅照輝26日會見巴基斯坦駐華大使哈克（Moin ul Haque）時表示，經國合署緊急協調，由中方的首批援助可在8月30日之前運抵，這批援助包括2.5萬頂帳篷及其他巴方急需的物資。