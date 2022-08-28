劉建超：中菲要繼續通過對話協商　妥善處理南海問題

中央對外聯絡部部長劉建超在馬尼拉接受一眾菲律賓媒體訪問時呼籲，中菲要繼續通過對話協商，妥善處理南海問題。



劉建超闡述中方發展中菲關係的原則立場，表示希望雙方政黨、政府、媒體及社會各界加強交流合作，共同落實好習近平主席同小馬可斯總統達成的重要共識，推動深化各領域務實合作，妥善管控處置有關分歧，共同開創中菲關係「黃金時代」，造福兩國和兩國人民，並為促進地區和平穩定、發展繁榮作出積極貢獻。

劉建超會見菲律賓眾議院議長羅穆亞爾德斯（Martin Romualdez）時表示，中菲睦鄰友好來之不易，需要雙方倍加珍惜、共同維護。雙方要總結兩國交往寶貴經驗，繼續通過對話協商妥處南海問題，維護中菲友好大局

劉建超稱，中方願同菲方一道落實好兩國元首共識，加強對話溝通，增進政治互信，深化利益融合，加強「一帶一路」倡議和菲「好建多建」計劃對接，鞏固拓展農業、基建、能源、人文等重點領域合作，推動中菲合作結出更多豐碩成果，增進兩國人民福祉。

羅穆亞爾德斯（在會面中表示，南海問題只是菲中關係中的一個具體問題，不應由南海問題定義雙邊關係。菲方認為兩國應繼續聚焦友好合作，為妥善處理南海問題增加互信和共識基礎。