劉建超訪問菲律賓　籲就中菲油氣勘探重啟磋商

中聯部部長劉建超8月28日進行訪菲行程，他當天在馬尼拉集體會見菲主要媒體負責人和記者，他對記者說，中國希望繼續與菲律賓進行磋商，展示在南海進行油氣勘探並克服法律障礙的「靈活性」 。



他稱，中國願意與菲律賓合作並參與對話，以維護該地區的和平與穩定，並強調南海爭端不應對整體關係產生負面影響。

他稱似乎有一些法律障礙或法律因素阻礙雙最終達成共識。他稱希望雙方以可行的方式、切實可行的方式處理這個問題，使合作得以繼續、得以實現。

他稱：「我希望討論能繼續進行下去。我希望雙方能夠表現出某種靈活性……在不影響彼此的主張和立場的情況下，這樣才能進行合作。」

圖為中央對外聯絡部部長劉建超2022年8月28日在馬尼拉接受一眾菲律賓媒體訪問。（中國駐菲律賓大使館網站）

此外，劉建超28日接受菲主要媒體記者訪問。包括菲律賓新聞通訊社、《菲律賓星報》、《菲律賓每日問詢者報》、《馬尼拉時報》、《馬尼拉公報》、CNN PHILIPPINES電視台、SMNI電視台、ABS-CBN媒體集團、GMA媒體集團、《商報》、《聯合日報》、《世界日報》等15家媒體共21位代表出席。

劉建超闡述了中方發展中菲關係的原則立場，表示希望雙方政黨、政府、媒體及社會各界加強交流合作，共同落實好習近平主席同馬科斯總統達成的重要共識，推動深化各領域務實合作，妥善管控處置有關分歧，共同開創中菲關係「黃金時代」，造福兩國和兩國人民，並為促進地區和平穩定、發展繁榮作出積極貢獻。

劉建超還應詢就中國和平發展、台灣問題、南海問題、地區局勢、中國共產黨對外交往以及中菲農業、能源、基礎設施建設、海上合作、疫情背景下人員往來等介紹了看法。

劉建超2009年至2011年曾任中國駐菲律賓大使。