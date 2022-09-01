台海局勢︱德國：關注中國解放軍大規模集結　將擴大印太軍事部署

英媒8月31日引述德國聯邦國防軍總監策恩（Eberhard Zorn）稱，德國密切關注中國軍隊大規模集結之際，將擴大其在印度太平洋地區的軍事部署，派遣更多軍艦並與盟友進行聯合演習。



根據英媒，當被問及德國會否像美國那樣派遣軍艦穿越台灣海峽，策恩形容這是由最高政治層級決定的敏感議題。

策恩在德國防部接受傳媒採訪時稱：「我們不想以我們的存在來激怒任何人，反而是要發出聲援我們盟友的強烈訊號，」「我們支持航行自由和維護國際規範。」

策恩指，中國軍事實力曾在於兵力，現在其武裝部隊在科技裝備上也愈來愈精良。

美國2海軍艦艇通過台灣海峽

英媒27日（香港時間8月28日）引述美國3名官員稱，美國海軍「錢瑟勒斯維爾號」（Chancellorsville）和「安蒂塔姆號」（Antietam）正通過台灣海峽的國際水域，這是自美國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣、美國與中國緊張局勢升級以來首次。美國第七艦隊其後證實這一消息。

▼美國第七艦隊證實2海軍艦艇通過台灣海峽：

The @USNavy's #USSAntietam and #USSChancellorsville are conducting a routine Taiwan Strait transit August 28 (local time) through waters where high seas freedoms of navigation and overflight apply in accordance with international law.



Read more here:https://t.co/3nIGSmuWsh pic.twitter.com/lTbVpn4U8g — 7th Fleet (@US7thFleet) August 28, 2022

美國第七艦隊27日證實事件後，中國解放軍東部戰區就此發表講話，稱，戰區部隊保持高度戒備，隨時做好挫敗任何挑釁準備。

美國白宮國家安全委員會（NSC）發言人柯比（John Kirby）28日表示，2艘美國軍艦通過台灣海峽「非常符合」美國的「一個中國」政策，還說「這是很久以前便計劃好的。」