美國會騷亂｜退役警員襲擊「昔日同袍」重判入獄10年

美國紐約市前警察韋伯斯特（Thomas Webster）2021年1月6日的國會騷亂中襲擊現役警員，1日被重判入獄10年徒刑。這是國會騷亂案中迄今刑期最長的一宗案件。



美國時任總統特朗普（Donald Trump，又譯作川普）支持者2021年1月6日在國會大根引發騷亂，韋伯斯特當時攻擊一名華府警員。

在審訊期間播放的影片中，可見這位56歲的前海軍陸戰隊隊員向華盛頓特區警官拉思本（Noah Rathbun）揮舞金屬旗桿，然後越過美國國會大樓的警察路障並與拉思本對抗，韋伯斯特絆倒拉思本，用後者所戴的帽子的頦帶勒住他。

面臨的6項指控的韋伯斯特全部罪名成立，其中5項是重罪。

韋伯斯特在庭上稱襲擊發生當天，他沒控制自己的勇氣。他向受襲並出庭聽審的拉思本道歉。

2022年9月1日退役美國紐約警員韋伯斯特因在2021年1月6日的國會騷亂中攻擊警員，1日遭重判入獄10年，是國會騷亂相關案件中判處最長的刑期。圖為美國司法部的法庭文件中，可見韋伯斯特參與當日的騷亂。（AP）

韋伯斯特辯稱他當時僅在自衛，但遭華盛頓哥倫比亞特區的陪審團駁回。

美國聯邦地區法官梅塔（Amit Mehta）宣判時稱，直到他來之前，一直都未陷入一片混亂。梅塔稱，沒有人將韋伯斯特推向前，是他自己向前走。他指出，影片呈現的影像好幾次與韋伯斯特的供詞相左。梅塔5月已指他的供詞「完全是天方夜談」。

美國華盛頓哥倫比亞特區9月1日在網上發布新聞稿，引述聯邦調查局（FBI）華府分局助理局長丹托諾（Steven D'Antuono）稱：「身為前警察和美國海脾，曾宣誓捍衛憲法對抗國內外所有敵人，韋伯斯特知道自己1月6日這天行為的嚴重性。」

丹托諾說：「當他那天在國會山莊攻擊一名警員，韋伯斯特先生不僅違背他的誓言，更背叛了每天冒着生命危險保護美國人民的執法同袍。今天的判決——迄今為止對任何國會大樓騷亂的（刑期）最長判決——與韋伯斯特先生罪行的嚴重性匹配。」