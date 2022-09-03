中國副外長稱美國以《聯合國海洋法公約》打壓他國

中國副外長：美國沒資格拿《聯合國海洋法公約》說事

中國外交部副部長謝鋒稱，美國將《聯合國海洋法公約》當作打壓他國工具，想享受制度紅利，卻不願承擔義務，沒資格拿《公約》說事。

據中國外交部網站消息，謝鋒星期四（9月1日）在出席《聯合國海洋法公約》開放簽署40周年國際研討會期間接受媒體採訪。

謝鋒批評美國早在《公約》談判期間不顧發展中國家關切，反對國際海底及其資源屬於人類共同繼承財產，對《公約》出台製造障礙。

謝鋒稱，美國在談判中反對發展中國家提出的專屬經濟區制度，卻在《公約》出台後主張了全球最大的專屬經濟區海域。他批評美國強調自身不受《公約》程序限制，卻鼓吹《公約》致上，將《公約》當作打壓他國工具，「說一套做一套，根本沒有資格拿《公約》說事」。

謝鋒批評美國炮製「航行自由行動」的真實目的是，「抵制《公約》專屬經濟區等制度，維護美海洋霸權，讓美軍艦機繼續在海洋上不受限制地橫行霸道」。他也批評美國動不動打着「航行自由」幌子，挑戰他國海洋主張，毫無國際法包括海洋法依據。

謝鋒稱，中國在南中國海的立場主張具有歷史和法理依據，南中國海航行自由過去、現在和將來都不存在任何問題。他批評，美國仗勢軍力挑戰他國主張，威脅他國安全和海洋權益，違背不使用武力等一般國際法原則，嘗試繼續推行海上「叢林法則」，將遭到包括中國在內的國際社會反對。