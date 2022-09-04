英國新首相人選出爐前夕　印度超越英國成全球第5大經濟體

英國9月5日將公布新任首相，此前一項統計顯示，英國的經濟規模已不及過去的殖民地印度，退居全球第6大經濟體，印度則已超越英國成為全球第5大經濟體。



根據國際貨幣基金組織（IMF）的預測，隨着4月至6月季度創紀錄的經濟擴張，印度已經超越英國成為世界第5大經濟體，現在僅次於美國、中國、日本和德國，英國則下滑至第6位。

印度的國內生產總值（GDP）在4月至6月季度增長13.5%，為1年來最快的增長速度。在經歷兩年的防疫措施之後，被壓抑的需求正在推動國內民眾消費，消費者正在逐步增加外出消費。服務業已出現強勁反彈，預計會在當地下個月的節日季節得到提振。

英國4月至6月季度的名義GDP為7630億美元，遠低於印度同期的8230億美元。10年前，印度在最大經濟體中排名第11位，而英國則排在第 5位。

國際貨幣基金組織（IMF）在4月份的世界GDP展望報告中，將印度 2021年的GDP列為3.18萬億美元，略低於英國3.19萬億美元的GD​​P規模。報告中，IMF曾預測印度將在2022年超越英國。根據其估計，到2022年底，印度的經濟體將達到3.54萬億美元，而英國是3.38萬億美元。

這對面臨生活成本上漲危機的英國來說是一大重擊。英國9月5日將選出新首相，當選者的首要任務是應對40年來最高的通脹率，以及經濟面臨衰退風險等艱巨挑戰。