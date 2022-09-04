卓慧思倡減稅抗通脹　英研究：對貧窮家庭微不足道　富人受益更多

英國保守黨黨魁選舉結果9月5日出爐。英國一項研究指，在財政方面，英國外相卓慧思（Liz Truss）提出的減稅計劃，將讓富裕家庭每月額外多93英鎊收入，貧窮家庭每月卻僅賺多76便士（1英鎊＝100便士）。



根據托尼·貝理雅全球變化研究所（Tony Blair Institute）8月11日公布的研究，卓慧思的主要政策將針對環境更好的家庭，而其競爭對手、前財相辛偉誠（Rishi Sunak）的能源補貼計劃則對現狀幾乎無影響。

這間研究所的分析稱，那些領取入息審查福利金（Means-tested benefits，即須經入息審查才能領取的福利金）的人每月應從政府獲得額外55英鎊，以幫助他們應對不斷上升的通脹和飆升的能源賬單。

保守黨大人物警告恐火上澆油

前財相夏文達（Philip Hammond）、英國連鎖超市阿斯達（Asda）老闆兼保守黨人羅絲（Stuart Rose）、 前首相文翠珊（Theresa May）的幕僚長巴韋爾（Gavin Barwell）均建議卓慧思尋求更有針對性的財政支持。

夏文達與巴韋爾都認為，通貨膨脹率升至10%以上之際，卓慧思的計劃或讓情況變得更糟。

辛偉誠亦曾警告，她的計劃會為公共財政留下一個500億英鎊、需借貸填補的黑洞。