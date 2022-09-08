美眾議員墨菲訪台：對台支持堅若磐石　蔡英文：加強民主夥伴合作

美國國會眾議員墨菲（Stephanie Murphy）9月7日晚上率領跨黨派眾議員訪問台灣3天，她8日早上與台灣總統蔡英文會晤時稱，國會跨黨派代表訪台，象徵美方對台灣堅若磐石的支持。



墨菲表示，美國國會現在能做的事情，就是加強美國與台灣之間經濟上的合作，尤其是推動高標準的美台自由貿易協定，而包括學術界、公民社會，以及政府之間等文化方面的交流亦非常重要。

墨菲又指，她看到美台在很多領域有非常多合作的機會，國會應該呼籲讓台灣更充裕參與國際組織，主因台灣已經證明自己是國際社會負責任的成員。

蔡英文則表示，台灣不會屈服於脅迫之下，也不會退縮，會更積極與民主夥伴加強合作，維護區域和平及穩定。

她說，台灣會持續努力與美國建立更緊密的經貿關係，現在台美21世紀貿易倡議將展開協商談判，有信心透過這項倡議與美國洽簽更高標準的經貿協定，促成雙方的經貿發展。

墨菲為民主黨籍眾議員，選區來自佛羅里達州（Florida），她是眾議院軍事委員會「情報和特種作戰」小組委員會（Subcommittee on Intelligence and Special Operations）副主席。