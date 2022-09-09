英女王逝世｜愛狗如癡是育種專家　曾為犬隻離世寫信6頁

英女王伊利白二世（Queen Elizabeth II）9月8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡去世，終年96歲。眾所周知她生前是愛狗之一，更是著名的「哥基狗癡」。她曾為狗兒去世，寫下6頁紙的信。



報章專欄作家Kenneth Rose稱，女王曾與室內設計師David Hicks的夫人Pamela通信。Pamela稱，她有時會寫信給女王，通述她認為女王感興趣的事。而她少數獲得回覆的一次，是Pamela對於女王一隻愛犬被克拉倫斯宮（Clarence House）另一隻狗殺死之事寫說。

女王發來整整6頁的回信。由此可見她有多麼疼惜愛犬。

英女王所養的最後一頭哥基犬Whisper之12歲之齡離世。圖為女王曾與愛犬一同拍攝封面照。（Vanity Fair）

最後一隻哥基

她飼養的最後一隻哥基犬、在兩年前領養的惠斯皮爾（Whisper）2018年10月20日逝世，當是牠是12歲。

雖然惠斯皮爾原本並非皇室哥基犬後裔，但卻是英女王愛犬之一，一人一狗的相遇背後更有一段故事。

惠斯皮爾2016年被英女王收養後，乖巧的牠迅即成為女王的愛犬之一，他們感情要好、經常形影不離，在白金漢宮出雙入對。

據指英女王對惠斯皮爾的離世感到非常難過，牠的去世亦代表英女王與哥基犬長達80多年的關係終告一段落。英女王生前身邊只剩下兩隻狗，牠們均為臘腸犬與哥基犬混種的狗隻「臘基犬」（dorgis），分別名為Vulcan及Candy。

英媒3月中報道她虛弱到過去數月都無法遛狗，這是自她2021年10月20日入院一晚之後開始。

有消息人士向《太陽報》說：「她狀態不好，而牠們對她來說是莫大的安慰，所以這（無法遛狗）是真的遺憾。」該報稱，如據說在女王生前一段時間，已是由王室侍從代為遛狗。

貴為女王的伊利沙伯二世，會親自帶哥基們散步，直至她年長後來行動不便，遛狗的工作才交予工作人員。（AP）

結下不解之緣

英女王與哥基的感情可追溯至1933年，她父親喬治六世（Geroge VI）首次為她帶來一隻哥基。英女王1944年18歲生日時，父母又送她一隻名叫蘇珊（Susan）的哥基，此後她繁殖飼養超過30隻蘇珊的哥基後代。

英女王2015年因年事已高，決定停止繁殖及飼養新的哥基，以免她離世後無人照顧牠們，並防止自己被絆倒受傷。

蘇珊最後的後裔威洛（Willow）受癌症相關疾病困擾，英女王不想威洛承受更多痛苦，忍痛在2018年4月為牠安排安樂死。威洛生前是女王近年最親密的伴侶，甚至出現在她90歲大壽的肖像中。

英女王哥基犬：英女王為愛狗之人，當中最愛的是哥基犬。這些哥基犬經常與她形影不離，更會「亂入」不同會面。（Getty Images）

女王對狗自有多好，單從牠們在白金漢宮有自己的房間、睡在每日更換床單的睡床，以及「餐桌」上從沒罐頭糧可見一斑。牠們的食物都是由廚師烹調的，當中有肝臟、雞肉、米飯、打獵得來的兔子。

社會人類學家Kate Fox說，女王之所以這麼愛哥基，因為牠們是她的第二自我，行為如她的內在小孩。

英女王哥基犬：紅圈為皇室最後一隻哥基犬威洛（Willow）。（Twitter）

她與惠斯皮爾

惠斯皮爾與女王的關係，原來也是「有段古」。惠斯皮爾的前主人芬威克（Bill Fenwick）是英女王的「老臣子」，多年來負責看守王室的桑德林漢姆莊園（Sandringham），亦曾為女王照顧哥基犬。

芬威克在2016年逝世，據指英女王當時出自對芬威克的感激及對哥基的厚愛，決定一改之前的說法，破例領養當時9歲的惠斯皮爾，讓牠成為白金漢宮一員。可見英女王是多麼喜愛哥基犬。