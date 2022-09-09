英女王逝世｜凱特為何沒到蘇格蘭見女王最後一面？　原因是這個

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）9月8日在蘇格蘭（Scotland）逝世。王室成員收到英女王病危的消息後，紛紛趕往當地探望她，但威廉王子（Prince William）的妻子凱特（Catherine, Duchess of Cornwall and Cambridge）沒去。美媒9月8日稱，原因與她的子女有關。



威廉王子和其他王室成員8日前往巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）見英女王最後一面。

美國《哈潑斯市場》雜誌（Harper＇s Bazaar）8日引述消息人士稱，凱特當時留在溫莎（Windsor），與她的子女喬治王子（Prince George）、夏洛特公主（Princess Charlotte）、以及路易王子（Prince Louis）待在一起。

威廉王子：圖為2022年9月7日，英國威廉王子與妻子凱特，一起送子女喬治王子、路易王子、以及夏洛特公主到阿斯科特附近的新學校出席開學活動，他們與校長佩里（左）會面。（AP）

凱特8日沒前往蘇格蘭，可能是因為她當日須送子女上學。威廉王子一家已從倫敦肯辛頓宮（Kensington Palace）遷往溫莎寓所Adelaide Cottage居住，3名孩子因此也已轉校。他們7日在新學校出席開學活動，8日正式上課。