柴油發電機供應站內電力　烏克蘭原子能公司：扎波羅熱核電廠關閉

烏克蘭原子能公司（Energoatom）於11日發布公告稱，當地時間11日淩晨3時41分，位於扎波羅熱州（Zaporizhzhia Oblast）的扎波羅熱核電站六號機組與電網斷開，目前正在為其冷卻和進入冷狀態做準備。



Energoatom稱正在採取一切可能的措施，為發電機組額外供應柴油燃料，以確保在沒有外部電力供應的情況下確保工廠的安全。

在發俄羅斯國際文傳電訊社的一份聲明中，俄羅斯原子能公司（Rosenergoatom）負責人的顧問證實，最後一個動力裝置已經關閉，工廠目前正處於冷態。

扎波羅熱州軍民行政機構總委員會成員羅戈夫9月8日在社交媒體稱，目前扎波羅熱核電站只有第六座反應堆在運行，且維持低功率運行，發電量僅為標準水平的12%左右。

羅戈夫11日表示，核電站的電力保障目前依靠柴油發電機維持。另外，國際原子能機構的兩名專家仍在核電站工作。

扎波羅熱核電廠自3月以來由俄軍控制，但仍由烏克蘭工作人員運營。

國際原子能機構（IAEA）上週派出的一個由14名成員組成的代表團在其報告中呼籲「立即在核電站周圍建立一個核安全和安保保護區」，因俄烏互相指對方進行的頻繁炮擊中，核電站面臨「無以為繼」的局面。