巴布亞新畿內亞7.6級地震增至5死　鄰國印尼也發生6.1級地震

南太平洋島國巴布亞新畿內亞（Papua New Guinea）莫羅貝省（Morobe Province）11日早上發生7.6級地震，至少5人死亡。



莫羅貝省災難總監馬桑蓋（Charley Masange）稱有3人死在一個金礦內。其他人則被落下的建築物結構和瓦礫砸傷。一些健康中心、民局、鄉郊道路和公路都有受損。

馬桑蓋說，評估該區內受傷情況和破壞的程度可能需要一些時間。但他說，地震雖如此強烈，震央附近大多是未開發的高地，以及人口稀少，這可能有助於防止更大災難發生。

此外當地議會議員沙旺（Kessy Sawang）稱，山區村莊至少兩人死亡，另有4名傷者被空運至醫院，情況危殆。

新華社9月11日據美國地質調查局（USGS）網站消息稱，此次地震發生在當地時間9時46分（香港時間7時46分），震中位於莫羅貝省首府、巴新第二大城市萊城（Lae）西北方向80.4公里處，震源深度為61.4公里。

地震發生後，太平洋海嘯預警中心曾發布海嘯預警，預警現已解除。

巴布亞新畿內亞鄰國印尼西部的明打威群島（Mentawai Islands）也發生6.1級地震，約200人往高處避難。

印尼國家抗災署（National Disaster Mitigation Agency，BNPB），同日印尼蘇門答臘島（Sumatra Island）以西的明打威群島也發生地震，部份房屋受損，約200人疏散至高處。

當局稱地震震源深度27公里，同一地區之後又發生5.3級地震，所幸並無引發海嘯之虞。

BNPB稱有一人被掉下來的木頭砸到頭部受傷，一間學校和衛生中心等建築物輕微受損。

巴布亞新畿內亞及印尼地處大陸板塊交界處，位於環太平洋火山帶，地震頻發。