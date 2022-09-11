911｜九一一恐襲21周年　拜登：致力防止恐襲永無止境

撰文：許懿安
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美國總統拜登（Joe Biden）9月11日於國防部出席911恐襲發生21周年的紀念儀式。他發表講話，對那些在國家最黑暗日子中失去性命或捐軀的「非凡的美國人」致哀。

拜登稱，即使在美軍撤出阿富汗後，華府會繼續追究那些須為911事件負責的人。他說：「我們永不忘記、永不放棄。我們致力預防另一場恐襲發生在美國是永無止境。」

他8月宣布有份策劃基地組織（al-Qaeda，又譯作阿爾蓋達）領袖扎瓦希里（Ayman al-Zawahri）已被擊殺。

第一夫人吉爾（Jill Biden）在賓夕法尼亞州尚克斯維爾（Shanksville）的紀念儀式上發表講話。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）與丈夫、第二先生任德龍（Douglas Emhoff）前往紐約911國家紀念博物館，出席悼念儀式。

911二十一周年：2022年9月11日，美國總統拜登總統在訪問五角大樓時出席獻花圈儀式，紀念2001年9月11日911恐怖襲擊的死難者。（AP）

美聯社稱拜登是次演講剛好發生在阿富汗戰爭結束約1年之後。他確實履行其競選承諾，讓美軍離開阿富汗戰爭的泥淖。然而對華府來說，阿富汗戰爭於2021年8月的結束是混亂的，華府支持的阿富汗政府崩潰，阿富汗塔利班再度掌權。

拜登8月低調地紀念美軍撤出阿富汗一周年。他以發聲明的方式紀念在喀布爾機場恐襲中死亡的13名美軍，並與協助阿富汗人在美安置的美國退伍軍人通電話。

2021年8月26日阿富汗首都喀布爾機場外兩度發生爆炸，170名阿富汗人死亡，另有13名美軍殉職。

參議院少數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）8日批評拜登結束阿富汗戰爭的處理手法，並稱自美國撤軍以來，在塔利班重新統治下，阿富汗已呈「螺旋式下降」。

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