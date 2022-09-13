俄羅斯向印度提議以更低價格供應石油？　克宮：消息不實

印媒9月11日報道，針對七國集團（G7）財長9月2日同意對俄羅斯石油出口實施價格上限機制，俄羅斯有意拉攏印度，提出願以更低價格供應石油。俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）12日否認上述消息。



印度《商業標準報》11日引述印度官員稱，俄羅斯已經向印度表示，俄方願意以比以前更低的價格向印度提供石油，以換取印度不支持G7對俄油限價的提案。

報道稱，印度最大的石油供應國伊拉克從6月下旬開始，在對印石油供應上與俄羅斯進行減價競爭，價格比俄油每桶平均低9美元，令印度石油市場大幅轉向青睞伊拉克石油，俄羅斯也滑落至印度石油進口國家名單第三位。

印度官員透露，俄方今次提供的「大幅折扣」，較伊拉克過去兩個月所提供的折扣更大。印度外交部一名官員說，稍後與所有合作夥伴進行會談後，會就這個問題做出決定。

另一名官員指出，即使沒有俄伊兩國的折扣競爭，官員也認為應該從西亞地區以外建立穩定的原油供應，「雖然從伊拉克進口石油仍然是我們採購的主要支柱，但鑑於全球複雜情況和伊拉克國內局勢動盪，印度需要建立替代機制。」

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫12日回應上述報道時，稱「不，這一消息並不屬實。」