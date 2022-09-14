栗戰書訪問蒙古　會晤總統總理及議會主席

中國全國人大常委會委員長栗戰書9月10日至12日對蒙古進行正式友好訪問。他12日在烏蘭巴托與蒙古總統呼日勒蘇赫（Ukhnaa Khurelsukh）、總理奧雲額爾登（Luvsannamsrai Oyun-Erdene）、議會國家大呼拉爾（State Great Khural）主席贊丹夏塔爾（Gombojav Zandanshatar）會談。



栗戰書與呼日勒蘇赫會面時，指中蒙是搬不走、金不換的好鄰居，發展中蒙睦鄰友好關係符合兩國根本和長遠利益。栗戰書說，希望雙方進一步加深政治互信，繼續在涉及彼此核心利益和重大關切問題上互相堅定支持，加強在國際和地區事務上的協調配合，深入推進多雙邊互利合作。

呼日勒蘇赫稱，蒙方對中國特色社會主義事業在中國國家主席習近平和中國共產黨正確領導下取得歷史性成就感到由衷高興，蒙中友好合作是國與國關係發展的典範，希望雙方加強高層交往，加深政治互信，拓展各領域交流合作，將蒙中關係不斷推向更高水平，共同促進兩國發展和亞洲繁榮穩定。

栗戰書與奧雲額爾登會談時表示，發展經濟、改善民生、強國富民是中蒙雙方共同的目標，中蒙經濟互補優勢明顯，合作潛力巨大。

栗戰書與贊丹夏塔爾會面時稱，中蒙要做常來常往的善鄰、互利合作的益友、多邊合作的夥伴，更好造福兩國和兩國人民。

蒙方表示，將堅定奉行一個中國原則，積極支持習近平提出的全球發展倡議和全球安全倡議，願與中方共同努力，推動蒙中全面戰略夥伴關係不斷實現新發展。