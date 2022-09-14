英媒：美國考慮制裁北京防止武力攻台　台盼歐盟跟進

英媒9月13日報道，美國為防止中國大陸武力攻台，正考慮對大陸實施制裁，歐盟亦受到台灣的外交壓力，要求採取同類行動。有關討論還在初步階段。



英媒13日引述消息人士稱，美國官員正在考慮對中國實施可能的一攬子制裁方案，以阻止北京試圖攻打台灣。西方已在電腦晶片和通訊設備等敏感科技對中國實施一些貿易及投資限制，華府和台北則希望擴大制裁範圍。

消息人士指，美國在俄羅斯2月入侵烏克蘭後，開始考慮因應台灣問題制裁大陸，但中方8月對美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）出訪台灣作出強烈反應後，美方認為制裁問題變得更加迫切。

報道引述6名了解台歐討論情況的消息人士稱，在俄羅斯入侵烏克蘭後，台灣已向歐洲官員提出制裁大陸，但中國最近在台灣周邊的軍事演習，令台灣的立場變得強硬。自從中國開始軍演以來，台灣和歐洲官員已有廣泛私下接觸。

消息指，台灣未有要求具體的制裁措施，只是希望歐洲為大陸一旦對台動武制定行動計劃，同時要求歐洲私下警告中方將會面臨後果，但歐盟官員考慮到中國對歐盟的經濟影響大，迴避制裁中國。