烏軍奪回約8,000平方公里領土　籲格魯吉亞趁機收復失地

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）9月13日晚宣布，自9月以來，烏軍已收復約8,000平方公里遭俄羅斯軍隊佔領的領土。美國總統拜登（Joe Biden）稱，烏方已取得重大進展，但仍有很長的路要走。



澤連斯基13日在Facebook發布的影片中稱，自9月開始，烏軍已解放約8,000平方公里領土，無疑都是在哈爾科夫（Kharkov）東北部地區，當地約一半領土、逾4,000平方公里的地區已完成穩定措施。

俄羅斯國防部則表示，其空軍、火箭、炮兵部隊正在所有作戰方向對烏克蘭武裝部隊發動大規模空襲。

俄國防部還指，其部隊也朝烏東頓涅茨克州（Donetsk）斯拉維揚斯克市（Sloviansk）和康斯坦丁諾夫卡（Konstantinovka）附近區域的烏克蘭陣地發動高精準空襲。

拜登13日在特拉華州（Delaware）會見傳媒，當被問及俄烏衝突是否達至轉捩點，拜登稱：「這個問題無法回答。」

他認為這很難說，稱顯然烏克蘭已取得重大進展。但前面還有很長的路要走。

烏軍反攻行動進程

9月8日：奪回1,000平方公里失地

9月10日：重奪2,000平方公里失地

9月11日：收復逾3,000平方公里領土

9月12日：奪回6,000平方公里失地

9月13日：收復約8,000平方公里領土

烏籲趁機收復失地 格魯吉亞：公投決定

根據俄羅斯衛星通訊社，格魯吉亞（Georgia）執政黨格魯吉亞夢想黨主席科巴希澤（Irakli Kobakhidze）接受傳媒採訪時指，格魯吉亞準備就基輔呼籲對俄開闢第二戰線舉行全民投票，以了解民眾對這個問題的立場。

科巴希澤稱：「我們可以舉行一次投票，一次全民投票，看看人們是否想在格魯吉亞開闢第二戰線。」

他表示：「如果大家願意，我們之後可以一起討論這個問題。如果人們不願意，那麼我們應該做出另一個選擇，堅持我們已經做出的決定。」