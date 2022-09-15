新冠肺炎︱譚德塞：結束疫情大流行在望　呼籲各國把握機會

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）9月14日表示，結束新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情大流行的目標在望，呼籲全球把握這個機會。



譚德塞在每日疫情簡報會上稱，全球在上周公布的新增個案跌至2020年3月以來的最低水平，認為目前是結束疫情大流行的最佳情況，雖然現時尚未達成目標，不過亦距離不遠。

他指出，如果全球現在無法把握今次機會，就可能有面對更多變種病毒株、病歿人數、生活受到阻礙和不穩定的風險。

譚德塞呼籲，如果要結束疫情，各國政府應向長者及醫護人員等高危群組完全接種疫苗，並繼續檢測和病毒排序，同時重新審視防疫政策，利用今次教訓作為將來應對新冠肺炎和其他可能引起疫情的病原體，重申各方必須合作抗疫。

根據世衛的最新流行病學報告，截至9月4日的一周，全球一共新增420萬宗個案，比對上一周減少12%，但世衛強調，不少國家已經削減病毒檢測數目，而且亦可能沒有報告較輕微的病例，因此認為有關數字是被低估。

世衛新冠疫情技術負責人范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）警告，預計新冠病毒的Omicron亞變種或其他病毒株可能在將來不同時候引起新一輪感染，呼籲各國應事先準備充足醫療物資和醫護人員。