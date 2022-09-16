亞美尼亞與阿塞拜疆衝突致176士兵喪生　雙方再次同意停火

亞美尼亞及阿塞拜疆再次爆發軍事衝突後，兩國在9月15日同意停火，這場衝突導致雙方合共176名士兵喪生，俄羅斯則呼籲雙方應遵守所有停火協議。



美聯社報道，亞美尼亞和阿塞拜疆原本在俄羅斯的仲裁下，於13日達成停火協議，惟雙方在協議生效後不久再次互相攻擊。亞美尼亞之後表示，兩國經過國際調解後，決定在14日晚上8時開始重新停火。

亞美尼亞國防部指，停火協議生效後，連接阿塞拜疆邊境地區的局勢在15日大致平靜，暫時未見任何違反協議的情況。阿塞拜疆方面則暫時未有任何評論。

聯合國安理會則舉行緊急會議，討論有關事件，俄羅斯駐聯合國大使涅邊賈（Vassily Nebenzia）表示，總統普京（Vladimir Putin）曾與亞美尼亞總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan）通話，嘗試為局勢降溫，另外莫斯科亦與兩國外長和防長對話。

涅邊賈稱，俄羅斯與兩國保持密切接觸，以取得一個可持續停火，交戰雙方部隊撤至原本部署位置。他同時提到，普京在烏茲別克出席上海合作組織峰會期間，可能與同場的阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）會面。