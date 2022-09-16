中韓交接第九批在韓中國人民志願軍烈士遺骸

中國和韓國9月16日上午在韓國仁川國際機場舉行第九批在韓中國人民志願軍烈士遺骸交接儀式，確認交接88位志願軍烈士遺骸及相關遺物。



新華社韓國仁川9月16日稱，中國退役軍人事務部副部長常正國率中方交接代表團、韓國外交部第二次官李度勳與國防部等相關部門負責人出席儀式。中韓雙方代表現場簽署了交接書。中國駐韓國大使邢海明為志願軍烈士棺槨覆蓋國旗，中方舉行悼念儀式，中國人民解放軍禮兵護送烈士棺槨登上解放軍空軍專機，烈士英靈將回到祖國和人民懷抱。

交接儀式上，常正國表示，中韓雙方遵循人道主義原則，本着坦誠友好、務實合作精神，已連續9年共同實施在韓中國人民志願軍烈士遺骸交接，中方將913位烈士遺骸接回祖國。今年是中韓建交30周年，雙方交接志願軍烈士遺骸是中韓關係與時俱進發展的重要象徵。中方感謝韓方相關部門和工作人員付出的努力，將進一步加強與韓方務實友好協作，積極推進在韓中國人民志願軍烈士遺骸保護相關工作，讓更多志願軍烈士英靈早日回到祖國。

9月14日至16日，退役軍人事務部、中央對外聯絡部、中央網絡安全和信息化委員會辦公室、外交部、財政部、中央軍委政治工作部等部門組成的中方交接代表團赴韓國，實施第九批在韓中國人民志願軍烈士遺骸交接工作。