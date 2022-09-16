習近平會見土耳其總統埃爾多安

新華社9月16日稱當地時間16日上午，中國國家主席習近平在撒馬爾罕國賓館會見土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）。



習近平指出，近年來，中土關係保持發展勢頭，兩國務實合作穩步推進，抗擊新冠肺炎疫情合作卓有成效。事實証明，發展好中土關係符合兩國長遠利益，對深化發展中國家團結合作也具有重要意義。當前，國際社會面臨多重機遇和挑戰。中土同為發展中大國和新興市場國家，在捍衛自身權益、追求發展振興、維護國際公道方面擁有諸多共同利益。中方願同土方一道，推動中土戰略合作關係朝着更高水平發展。

習近平強調，雙方要夯實政治互信，切實尊重彼此核心利益，鞏固中土戰略合作關係的政治基礎。要聚焦發展合作，發揮好兩國間各項合作機制作用和各自優勢，推動高質量共建一帶一路結出更多碩果，為維護國際產業鏈供應鏈、糧食、能源安全作出貢獻。雙方要倡導真正的多邊主義，維護國際公平正義，在聯合國、二十國集團、上海合作組織等多邊組織內加強合作。

埃爾多安表示，土中關係在各領域取得重要進展，土方願同中方利用兩國政府間合作委員會等機制，推動雙邊貿易、投資等合作取得更多成果。土「中間走廊」計劃同「一帶一路」倡議高度契合，希望加緊推進兩國發展戰略對接，促進雙方共同發展振興。土方將繼續堅定恪守一個中國原則。

丁薛祥、楊潔篪、王毅、何立峰等參加會見。