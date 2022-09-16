中國全國人大常委會委員長栗戰書9月16日訪韓，韓國總統尹錫悅在總統府接見他。尹錫悅稱2022年是韓中建交30周年，具有深遠意義，他希望韓中兩國的共同利益不斷擴大，兩國國民之間的友好和互信進一步加深。



尹錫悅會見栗戰書期間，邀請中國國家主席習近平訪韓，稱若成行將是開啟兩國關係新篇章的重要動力。

尹錫悅談及「薩德」反導系統時稱，中韓應保持緊密溝通，不讓有關問題成為雙邊關係發展的絆腳石；他又強調稱，堅持推進對朝政策「大膽構想」，維護地區和平穩定。

韓國總統室引述栗戰書稱，將向習近平轉達韓方的邀請，期望尹錫悅亦能在方便時訪華，他並認同兩國就敏感問題密切溝通的必要性。

中韓關係：圖為2022年9月16日，中國全國人大常委會委員長栗戰書（右）在韓國首爾總統府，與韓國總統尹錫悅（左）會面。（AP）

栗戰書16日與金振杓會面後，呼籲中韓在高端科技以及供應鏈議題方面加強合作。

栗戰書16日與金振杓會面後，兩人一起出席聯合記者會。栗戰書說：「我們支持雙方加深互利合作，加快自由貿易協定第二階段談判，推進高科技領域合作，平穩地管理供應鏈和產業鏈，實現高質量發展。」

他稱，雙方認為，加強對話與合作維護朝鮮半島和平與安全，建立朝鮮半島和平機制，符合兩國共同利益。他指加強中韓高層交流，符合中韓雙方各自利益。

栗戰書稱，2022年是中韓建交30周年，30年來，中韓關係在兩國領導人的共同努力之下取得全面發展，兩國關係對兩國和兩國人民帶來巨大利益，也為實現世界和平與發展發揮舉足輕重的作用。