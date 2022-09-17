烏克蘭｜澤連斯基將以視像形式在聯合國大會上發言

聯合國大會9月16日以101票贊成、7票反對，通過破例容許烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在下周的大會上以預錄片段形式發言。



美聯社報道，有關議案由烏克蘭提出，並獲美國、法國、韓國及土耳其等50多個國家支持，指出國家領袖遇到外國入侵、軍事敵對行為等無法控制的情況下，不能親身出席聯合國大會，因此認為烏克蘭或可以遞交國家元首的預錄片段，在一般辯論上播放。

議案強調，今次安排只屬臨時性質，並不會在將來的大會成為先例。而在表決前，俄羅斯的盟友白羅斯曾提出修正案，要求容許所有無法親身到紐約的領袖都可以提交預錄片段代為出席，惟該修正案遭否決。

至於原本的議案表決中，俄羅斯、白羅斯、古巴、敘利亞、朝鮮、尼加拉瓜和厄立特里亞（Eritrea）投下反對票；中國與另外18個國家棄權。

聯合國大會20日開始舉行，過去兩屆大會受到疫情影響，各國領袖改以視像發言，不過今屆則恢復親身到場講話、澤連斯基原定在21日下午發言，但受到多名領袖到倫敦參加英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的喪禮影響，發言安排或有變動。