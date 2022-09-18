俄烏局勢｜扎波羅熱核電站恢復供電　西方譴責伊久姆亂葬崗事件

撰文：洪怡霖
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聯合國國際原子能機構（IAEA）9月17日表示，由俄羅斯控制的烏克蘭扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電站，其中一條主要輸電線路已修好並恢復供電。

扎波羅熱核電站與烏克蘭電網中斷導致當地停電2週後，國際原子能機構17日發聲明指，4條受損電纜中，其中一條主要輸電線16日下午重新連接，3條備用輸電線再次恢復供電。

國際原子能機構說，另外3條主要輸電路線仍處於關閉狀態。

伊久姆發現亂葬崗　西方譴責俄軍暴行

烏軍在東部城市伊久姆（Izium）發現一個埋有逾440具遺體的大型墳場。當地政府表示，在挖出來的遺體中，有99%有暴力致死的痕跡。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）批評，俄羅斯是殺人犯和施虐者。

烏克蘭緊急救援人員17日在墓地挖出更多遺體。英媒指，其記者見到工人挖掘至少5個墓地，警方專家與調查人員則以相機記錄在案並檢查遺體。

調查人員稱，這些遺體的牙齒狀況顯示，部分死者是長者。

美國務卿布林肯（Antony Blinken）16日稱，這些墳墓或提供更多證據，證明俄羅斯正在烏克蘭犯下戰爭罪行。

歐盟（EU）外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）對這一發現「深感震驚」。

歐盟輪值主席國捷克則呼籲成立一個國際戰爭罪行法庭。捷克外長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）17日在Twitter表示：「在21世紀，這類針對平民的攻擊難以想像且可惡。」

利帕夫斯基稱：「我們不能忽視它。我們支持懲罰所有戰犯」。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）也發文說：「我以最強烈措辭譴責在俄羅斯佔領下、位於烏克蘭伊久姆發生的暴行。」

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