俄烏局勢｜扎波羅熱核電站恢復供電　西方譴責伊久姆亂葬崗事件

聯合國國際原子能機構（IAEA）9月17日表示，由俄羅斯控制的烏克蘭扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電站，其中一條主要輸電線路已修好並恢復供電。



扎波羅熱核電站與烏克蘭電網中斷導致當地停電2週後，國際原子能機構17日發聲明指，4條受損電纜中，其中一條主要輸電線16日下午重新連接，3條備用輸電線再次恢復供電。

國際原子能機構說，另外3條主要輸電路線仍處於關閉狀態。

伊久姆發現亂葬崗 西方譴責俄軍暴行

烏軍在東部城市伊久姆（Izium）發現一個埋有逾440具遺體的大型墳場。當地政府表示，在挖出來的遺體中，有99%有暴力致死的痕跡。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）批評，俄羅斯是殺人犯和施虐者。

烏克蘭緊急救援人員17日在墓地挖出更多遺體。英媒指，其記者見到工人挖掘至少5個墓地，警方專家與調查人員則以相機記錄在案並檢查遺體。

調查人員稱，這些遺體的牙齒狀況顯示，部分死者是長者。

美國務卿布林肯（Antony Blinken）16日稱，這些墳墓或提供更多證據，證明俄羅斯正在烏克蘭犯下戰爭罪行。

歐盟（EU）外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）對這一發現「深感震驚」。

歐盟輪值主席國捷克則呼籲成立一個國際戰爭罪行法庭。捷克外長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）17日在Twitter表示：「在21世紀，這類針對平民的攻擊難以想像且可惡。」

利帕夫斯基稱：「我們不能忽視它。我們支持懲罰所有戰犯」。

Russia left behind mass graves of hundreds of shot and tortured people in the Izyum area. In the 21st century, such attacks against the civilian population are unthinkable and abhorrent. We must not overlook it. We stand for the punishment of all war criminals. #StandwithUkraine — Jan Lipavský (@JanLipavsky) September 17, 2022

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）也發文說：「我以最強烈措辭譴責在俄羅斯佔領下、位於烏克蘭伊久姆發生的暴行。」