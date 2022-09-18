英國女王伊利沙伯二世9月8日辭世，享壽96歲，國葬定於當地19日上午11時（香港時間下午6時）在倫敦西敏寺舉行。在多國元首、首腦等齊集英國首相，以及預計大批來自各地民眾夾道送別女王之際，英國警方嚴陣以待。



這是繼1965年1月英國前首相邱吉爾（Winston Churchill）逝世後，57年來英國再次舉行高規格國葬。當年女王也親自出席邱吉爾的葬禮。至於英國上一位以國葬形式舉殯的君主是女王父親、英王喬治六世（King George VI），他1952年逝世。

英女王國葬預計有上百位國家元首或首腦出席，若將家眷、隨行官員計算在內，外國賓客總數將達約500人。美國總統拜登（Joe Biden）、加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）、韓國總統尹錫悅等都已抵英。

英女王逝世：圖為韓國總統尹錫悅與夫人金建希2022年9月18日抵達英國倫敦，準備出席19日的國葬儀式。（AP）

國葬儀式舉行後，女王靈柩最終被移送至溫莎堡（Windsor Castle），該處會舉行一場較小型、僅限家屬參加的私人葬禮。她之後會在聖喬治教堂（St. George’s Chapel）下葬，長眠於亡夫菲立普親王（Prince Philip）旁邊。

除了多國要人齊聚倫敦，料有數十萬名民眾湧到首都送別女王，這將是倫敦史上最大規模保安行動。政府為了確保萬無一失，陸軍最精銳的特種空勤團​（Special Air Service，SAS）也出動協助。

英女王逝世：圖為美國總統拜登與夫人吉爾2022年9月17日抵達英國倫敦，準備出席19日的國葬儀式。（AP）

倫敦都會區警察局副助理總監昆迪（Stuart Cundy）在特別簡報會中表示：「我可肯定這將是倫敦警察局（Metropolitan Police Service，MPS）有史以來最大規模的單一保安行動，這規模比2012年（倫敦）奧運更大，也比白金禧（Platinum Jubilee）週末更大。」

目前全英各地超過2000名警官已被調派到倫敦，協助蘇格蘭場（Scotland Yard）。康迪說：「其中包括我們的特警、警犬隊……還有我們的皇家海軍陸戰隊」。

據悉英國警方預計倫敦街上會有數十萬人，並在倫敦市中心設置長逾36公里的路障。昆迪表示，「警方會持續監控人群、人數、潛在騷動和推擠行為」。

他補充說：「我們擁有的設施和技術，因此我們可從許多不同的角度看到正在發生的一切，這對控制人群來說絕對是至關重要的。」