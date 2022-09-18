颱風南瑪都吹襲日本九州　東京開始受災　韓國嚴陣以待

強颱風南瑪都（Typhoon Nanmadol）直撲日本九州，氣象廳首次對當地發出颱風特別警報。它稱南瑪都「大而非常強」，警告可能會引發大災難。它令日本出現至少每小時180公里風速，一些地區今天至今晚降雨量可能達到500毫米。



南瑪都今早已在九州登陸，現在向北移動。預料它會在未來數天在九州、日本中部移動，之後會轉向東方進發，20日來到東京。

至少400萬人被下令疏散。當局又向西之表市逾1.4萬人發出最高的第五級緊急疏散警報。宮埼、鹿兒島及天草等海邊城市逾95萬戶都被下令疏散。

在受災最嚴重的鹿兒島縣，18日有9,000多名居民在庇護中心避難。鄰近的宮崎縣有 4,700人被疏散。

圖為2022年9月17日，美國太空總署發布的衛星圖像顯示，颱風南瑪都正在逼近日本西南部。（AP）

九州電力18日還報告稱，全島逾10萬戶停電。

當局預計會有大範圍的洪水和山泥傾瀉，新載幹線列車及渡輪的班次已取消。日本放送協會（NHK）稱，日本航空（Japan Airlines）和全日空（All Nippon Airways）已取消至少335個原訂18日從日本機場起飛或到埗的航班。

颱風的影響已蔓延關東地區。日本氣象廳18日下午1點左右發布東京23個區的大雨和洪水警報。傍晚時分，居民們被促提防低窪地區的洪水和河流水位上漲的。據NHK報道，下午1時30分，文京區神田川觀測站超過「洪水危險水位」。據說目黑區的目黑川和世田谷區的谷澤川一度超過「洪水危險水位」。

東京地鐵宣布，東西線飯田橋站和九段下站之間的軌道在下午1時被淹，部分線路暫停。

2022年9月18日，一名騎單車的男子在日本南部宮崎市冒雨前進。（AP）

受南瑪都北上影響，韓國行政安全部18日正午將中央災難安全對策本部的應急響應級別從第一級提升至第二級，並將颱風和暴雨應急預警等級從第二級「注意」提升至第三級「警惕」。

韓國在面臨各種危機情況時發布的「危機預警」（應急預警）分為關注、注意、警惕、嚴重四個等級。颱風強度由小到大劃分中、強、極強和超強四個等級。