俄烏局勢｜烏克蘭反攻告捷　美軍最高將領：不確定俄將如何應對

美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）9月18日警告，目前仍不清楚俄羅斯會如何應對近期在烏克蘭戰爭中遭遇的挫敗。他呼籲駐歐洲美軍須保持警惕。



米利18日造訪波蘭一個有美軍駐扎的基地後，在首都華沙（Warsaw）向記者表示：「目前對俄羅斯來說，戰事進展不是太順利。因此，我們所有人都有責任保持高度戰備和警戒狀態。」

烏軍反攻行動進程

9月8日：奪回1,000平方公里失地

9月10日：重奪2,000平方公里失地

9月11日：收復逾3,000平方公里領土

9月12日：奪回6,000平方公里失地

9月13日：收復約8,000平方公里領土

9月14日：奪回約8,500平方公里失地

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）18日就烏克蘭東部地區發現亂葬崗表示，這是俄羅斯犯下戰爭罪行的一部分。

杜魯多為出席英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，又譯作伊莉莎白二世、伊麗莎白二世）的國葬而前往倫敦。他與英揆卓慧思（Liz Truss）會晤後告訴記者：「明顯地，英國和加拿大是站出來支持烏克蘭和反擊俄羅斯非法行動的其中2個最強大國家」。

伊久姆發現亂葬崗 西方譴責俄軍暴行

烏軍在東部城市伊久姆（Izium）發現一個埋有逾440具遺體的大型墳場。當地政府表示，在挖出來的遺體中，有99%有暴力致死的痕跡。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）批評，俄羅斯是殺人犯和施虐者。

烏克蘭緊急救援人員17日在墓地挖出更多遺體。英媒指，其記者見到工人挖掘至少5個墓地，警方專家與調查人員則以相機記錄在案並檢查遺體。

調查人員稱，這些遺體的牙齒狀況顯示，部分死者是長者。

美國務卿布林肯（Antony Blinken）16日稱，這些墳墓或提供更多證據，證明俄羅斯正在烏克蘭犯下戰爭罪行。

歐盟（EU）外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）對這一發現「深感震驚」。

歐盟輪值主席國捷克則呼籲成立一個國際戰爭罪行法庭。捷克外長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）17日在Twitter表示：「在21世紀，這類針對平民的攻擊難以想像且可惡。」

利帕夫斯基稱：「我們不能忽視它。我們支持懲罰所有戰犯」。

Russia left behind mass graves of hundreds of shot and tortured people in the Izyum area. In the 21st century, such attacks against the civilian population are unthinkable and abhorrent. We must not overlook it. We stand for the punishment of all war criminals. #StandwithUkraine — Jan Lipavský (@JanLipavsky) September 17, 2022

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）也發文說：「我以最強烈措辭譴責在俄羅斯佔領下、位於烏克蘭伊久姆發生的暴行。」