俄烏局勢｜烏克蘭反攻告捷　美軍最高將領：不確定俄將如何應對

撰文：洪怡霖
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美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）9月18日警告，目前仍不清楚俄羅斯會如何應對近期在烏克蘭戰爭中遭遇的挫敗。他呼籲駐歐洲美軍須保持警惕。

米利18日造訪波蘭一個有美軍駐扎的基地後，在首都華沙（Warsaw）向記者表示：「目前對俄羅斯來說，戰事進展不是太順利。因此，我們所有人都有責任保持高度戰備和警戒狀態。」

烏軍反攻行動進程

9月8日：奪回1,000平方公里失地

9月10日：重奪2,000平方公里失地

9月11日：收復逾3,000平方公里領土

9月12日：奪回6,000平方公里失地

9月13日：收復約8,000平方公里領土

9月14日：奪回約8,500平方公里失地

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）18日就烏克蘭東部地區發現亂葬崗表示，這是俄羅斯犯下戰爭罪行的一部分。

杜魯多為出席英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，又譯作伊莉莎白二世、伊麗莎白二世）的國葬而前往倫敦。他與英揆卓慧思（Liz Truss）會晤後告訴記者：「明顯地，英國和加拿大是站出來支持烏克蘭和反擊俄羅斯非法行動的其中2個最強大國家」。

伊久姆發現亂葬崗　西方譴責俄軍暴行

烏軍在東部城市伊久姆（Izium）發現一個埋有逾440具遺體的大型墳場。當地政府表示，在挖出來的遺體中，有99%有暴力致死的痕跡。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）批評，俄羅斯是殺人犯和施虐者。

烏克蘭緊急救援人員17日在墓地挖出更多遺體。英媒指，其記者見到工人挖掘至少5個墓地，警方專家與調查人員則以相機記錄在案並檢查遺體。

調查人員稱，這些遺體的牙齒狀況顯示，部分死者是長者。

美國務卿布林肯（Antony Blinken）16日稱，這些墳墓或提供更多證據，證明俄羅斯正在烏克蘭犯下戰爭罪行。

歐盟（EU）外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）對這一發現「深感震驚」。

歐盟輪值主席國捷克則呼籲成立一個國際戰爭罪行法庭。捷克外長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）17日在Twitter表示：「在21世紀，這類針對平民的攻擊難以想像且可惡。」

利帕夫斯基稱：「我們不能忽視它。我們支持懲罰所有戰犯」。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）也發文說：「我以最強烈措辭譴責在俄羅斯佔領下、位於烏克蘭伊久姆發生的暴行。」

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