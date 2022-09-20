颶風菲奧娜吹襲多米尼加　波多黎各仍有130萬用戶停電

加勒比海上的熱帶風暴菲奧娜（Hurricane Fiona）9月18日在海外屬地波多黎各（Puerto Rico）登陸後，19日早上在多米尼加二次登陸，



波多黎各

菲奧娜18日下午在波多黎各登陸，當時估計最大持續風速為每小時80英里（約137公里）左右，成為美國1級颶風。波多黎各地區陷入停電，近150萬戶家庭停電。

據美國國家颶風研究中心（NHC）消息，美國東部時間18日下午11時，菲奧娜位於波多黎各南端蓬塞市以南80公里處，其中心正以每小時13公里的速度向西北偏西方向移動。

菲奧娜最大持續風速達到每小時130公里，預計將繼續為波多黎各帶來暴雨，並將引發可能危及生命的洪水和水浸。

美國全國廣播公司（NBC）19日報道，波多黎各仍處於熱帶風暴警告之下，預料將出現更多洪水與山泥傾瀉，大雨則持續至20日才結束。

負責向當地供電的企業盧馬電力（Luma Energy）稱，截至19日下午，已向約10萬戶家庭恢復電力供應。但仍有130萬用戶無電用。

多米尼加

除波多黎各外，多米尼加亦遭菲奧娜吹襲。颶風在多米尼加二次登陸時風勢稍微有所增強，最大持續風速為每小時90英里（約145公里）左右，仍為1級颶風。

截至19日晚，菲奧娜最大持續風速增至每小時100英里（約160公里），成為2級颶風。

菲奧娜將持續影響多米尼加至20日。