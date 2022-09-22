以色列土耳其領袖時隔14年再度會晤　談經濟及天然氣

以色列總理拉皮德（Yair Lapid）與土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）9月20日在聯合國大會舉行期間舉行場邊會晤，這是2008年以來，以土領袖再次面談。



美國《華盛頓郵報》21日在報道指出，在歐洲渴求能源之際，以土關係解凍，為合作勘探天然氣帶來希望。

拉皮德辦公室發聲明稱雙方就「經濟及能源合作」討論，並感謝埃爾多安分享兩國情報，以色列亦提出，要求遣返在加沙地帶（Gaza Strip）被巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）關押的公民。

土耳其是首個承認以色列的穆斯林國家，2008年前，土耳其是以色列在區內最強盟友，不過，過去十多年，兩國因巴勒斯坦人待遇問題發生齟齬。土耳其被指一直包庇哈馬斯。

土耳其和以色列過去已在政治及安全等方面取態有分歧。2018年多次流血收場的巴人示威發生後，美國時任總統特朗普（Donald Trump）宣布決定將美國大使館遷往耶路撒冷，土耳其與以色列後來分別召回大使，至2022年8月，兩國才宣布同意全面恢復外交關係，以及交換大使。

拉皮德當時形容稱，對以色列民眾來說，這對地區穩定是重要的資產，以及非常重要的經濟新聞。

最近數個月來形勢發生轉變，俄羅斯2月24日起入侵烏克蘭，歐洲國因制裁要「戒掉」俄氣，而過去十多年間接連發現多個大型天然氣田的以色列，逐成為拉攏的對象。以色列也尋求向歐洲市場出口數十億立方米的天然氣。

現時俄羅斯以管道輸送的天然氣，僅佔歐盟整體進口的9%，在俄羅斯入侵烏克蘭前，這個比率達40%。