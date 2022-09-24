俄烏局勢｜入俄「公投」開始　士兵攜投票箱逐家逐戶敲門集票

遭俄羅斯控制的烏克蘭東部地區在9月23日起舉行所謂入俄公投，有當地人表示俄軍士兵攜投票箱逐家逐戶敲門要求居民投票，目的是為了「安全」。



俄羅斯塔斯社（TASS）報道，指在9月27日才會舉行現場投票，23日起工作人員會逐家逐戶上門要求居民投票。

圖為9月22日，軍車駛在盧甘斯克街道上，上方大型廣告牌寫有「與俄羅斯在一起，9月27日」的字。（ AP）

英國廣播公司（BBC）引述安赫德的一名居民指出，他看見持槍的俄羅斯士兵上門收集選票：「他們會告訴你，必須口頭回答支持或否，士兵們會在紙上記下答案。」

在梅利托波爾，另一名居民也表示，兩名士兵來到了他們家，給了他們選票要求即時投票。他的父母在場，父親問道「如果填反對會否有甚麼後果」，士兵們回答：「沒有後果」。但他的母親正在害怕，俄羅斯人會秋後算帳。他補充說，整個家庭僅有一張選票，而非每個人都有。

盧甘斯克、頓列茨克、赫爾松和札波羅熱州4地將於23日至27日舉辦入俄公投，4州面積合計約占烏克蘭領土15%，部分地區甚至仍在對峙及激戰中。西方國家普遍譴責公投不具正當性，只是為了非法吞併作準備。

外界擔憂一旦所謂公投通過，讓4地拼入俄羅斯，俄羅斯會以烏軍「攻打俄羅斯領土」而作出激烈報復，讓局勢進一步升級。