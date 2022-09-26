安倍晉三國葬｜G7現任國家領袖「零出席」　岸田文雄弔唁外交受挫

日本前首相安倍晉三的國葬明日舉行，首相岸田文雄藉此進行「弔唁外交」，但七國（G7）多派前首腦出席。以往一些日本前首相的葬禮都以「內閣與自民黨聯合葬禮」的方式舉行，岸田此舉令政府「名不正、言不順」的狀態。



日本共同網稱，加拿大總理杜魯多本是唯一一位計劃出席的G7首腦，但為應對侵襲加拿大東部的大型颶風「菲奧娜」而放棄。

岸田22日在美國出席聯合國大會期間召開記者會，強調弔唁外交的意義。他打算在國葬舉行期間，跟逾30名海外政要會談，大有擺出繼承安倍外交遺產的姿態。

安倍晉三生前，每年與印度總理莫迪互訪一次，交流頻繁。澳洲方面，總理阿爾巴尼斯及澳洲三名前總理都會出席。

莫迪：圖為2019年6月28日，印度總理莫迪（左）與時任日本首相安倍晉三（右）在日本大阪出席G20峰會。 （Getty）

出席國葬的G7現任國家首腦級人士僅有美國副總統賀錦麗。出席名單中，亦有國家前首腦，例如英國前首相文翠珊、法國前總統薩爾科齊、德國前總統武爾夫、意大利前總統倫齊等。

美國前總統奧巴馬一度傳出會出席，但最終未有成事，美國前總統特朗普也不出席。俄羅斯亦將派遣前文化部長，負責國際文化合作的總統特別代表什維德科伊（Mikhail Shvydkoi）出席。

迎來與日本邦交正常化50周年的中國，將派出全國政協副主席萬鋼出席。韓國國務總理韓悳洙、國際奧委會（IOC）主席巴赫也將到訪。報道稱日本首相官邸人士對此苦笑稱：「往好說，並無亮色。很難說是豪華陣容。」

七國集團中，連同臨時決定取消出席的加拿大總理杜魯多在內，所有現任首腦都不出席安倍晉三的國葬，場面令現任首相岸田文雄尷尬。圖為2021年12月21日，日本首相岸田文雄在東京首相官邸舉行的新聞發布會上發表講話。（AP）

1980年日本前首相大平正芳的葬禮上，時任美國總統卡特和中國國務院總理華國鋒出席。2000年舉行的日本前首相小淵惠三的葬禮，時任美國總統克林頓和韓國總統金大也有現身葬禮。

兩位日本前首相的葬禮均為「內閣與自民黨聯合葬禮」。大平之後，前首相的葬禮幾乎均沿用這個標準。岸田稱為安倍舉行國葬的理由之一是「作為國家的官方儀式，邀請各國代表的形式是恰當的」；但若結合先例，以聯合葬禮的規格接待海外政要似乎也並無不妥。