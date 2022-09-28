緬甸選美王后│曾斥軍政府後疑遭吊銷護照　獲加拿大政治庇護

緬甸23歲選美王后韓蕾（Thaw Nandar Aung，又名Han Lay）2021年在國際選美場合公開質疑緬甸軍政府後，一直留在鄰近的泰國，但近日離境後疑因護照遭吊銷而無法重新入境泰國，外界擔心她會遭遣返緬甸。泰媒9月27日報道，韓蕾獲加拿大批出政治庇護。



韓蕾2020年在選美比賽Miss Grand Myanmar（緬甸小姐，暫譯）中勝出，她之後又在2021年3月代表緬甸赴泰國參加國際萬國小姐（Miss Grand International）賽事，期間她公開哭訴，希望國際關注緬甸局勢，當時台上播着緬甸軍方鎮壓示威的新聞片段，她在台上哭稱「請幫幫緬甸，我們現在就需要緊急國際支援」，引起廣泛關注。

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韓蕾在過去一年多來未有返國，大部份時間留在泰國，但最近她前往越南，然後在9月21日返回泰國時，遭移民官拒絕入境，結果韓蕾在曼谷機場滯留多天。據泰媒PBS指，移民官員指韓蕾未持有護照或任何與護照相當的官方文件，因此未能進入泰國，報道稱，韓蕾的護照疑遭緬甸軍政府吊銷。

人權觀察（Human Rights Watch）批評緬甸軍政府取消韓蕾的護照，緬甸軍政府則未有證實事件，但發言人稱已要求鄰國、國際刑警組織合作，拘捕已被發出逮捕令的「逃犯」。

事件在9月27日再有新發展，泰媒PBS報道，韓蕾成功獲加拿大批出政治庇護。美國有線新聞網絡（CNN）報道，韓蕾已在27日晚上離開曼谷，啟程前往加拿大。