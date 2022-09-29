越南第三季GDP增長率可達13.67%

越南統計總局於9月29日上午在河內舉行新聞發佈會，公布越南2022年第三季度和2022年9個月的社會經濟統計數據。



越通社29日稱，會上，越南計劃投資部統計總局局長阮氏香女士表示，2022年前9個月的經濟社會形勢在大多數領域均積極向好。預計2022年第三季度的越南國內生產總值（GDP）將比去年同期增長13.67%。其中，農林漁業增長3.24%，工業和建築業增長12.91%，服務業增長18.86%。總體來看，2022年前9個月GDP同比增長了8.83%，實現了2011-2022年期間前9個月以來的最高增幅。

統計總局代表還指出，在越南經濟總體增長中，農林漁業增長2.99%，對GDP的貢獻率為4.04%；工業和建築業增長9.44%，對GDP的貢獻率為41.79%；服務業增長10.57%，對GDP的貢獻率為54.17%。

阮氏香女士強調，越南宏觀經濟繼續保持穩定，通貨膨脹得到控制，經濟主要平衡得到保障，貨幣和財政政策得到積極、靈活、有效地調控。經營投資環境得到積極改善，社會民生得到保障，促進經濟社會復甦和發展，贏得人民和企業界的信任和支持。

另一個方面，越南計劃投資部統計總局局長阮氏香女士表示，基本消費品和服務的價格隨着投入材料的價格上漲，部分地區2022-2023新學年學費上漲是2022年9月居民消費價格指數（CPI）環比上漲0.4%、與2021年12月相比上漲4.01%和同比上漲3.94%的主要原因。

2022年第三季度平均CPI較2021年第三季度上漲3.32%。今年9個月，CPI平均同比上漲2.73%；核心通脹上升1.88%。阮氏香女士指出，經濟強勁復甦、消費和出口商品生產需求以及世界大宗商品價格的影響，推高了基本商品和服務的價格，但總體上，價格水平基本得到控制。

統計總局指出，2022年9月核心通脹環比上漲0.47%，同比上漲3.82%。總體來看，2022年前9個月，核心通脹較2021年同期上漲1.88%，低於CPI整體平均水平（上漲2.73%），反映消費價格波動主要受食品價格和汽油與其他成品油價格的影響。

為積極應對通脹壓力上升，越南政府已指示各部委、各部門、各地方及時出台多項政策、同步實施解決方案，以遏制通脹對社會經濟發展的負面影響。政策得當，指導和管理力度加大且有效、物價水平壓力明顯減輕，企業生產經營活動和人民生活穩定。

越南計劃投資部統計總局局長阮氏香女士強調，由於促進增長的一攬子支持計劃以及消費者對商品和服務的需求增加，這將推高商品價格，越南經濟可能在今年剩餘的幾個月內更強勁地復甦。因此，今後一段時期物價調控要繼續保持謹慎、積極、靈活，確保2022年居民消費價格指數增速可控；同時，為控制2023年的通貨膨脹奠定基礎。