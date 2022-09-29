巴拉圭總統呼投資當地　台否認有「交換條件」

撰文：陳鄭為 許懿安
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英媒發布巴拉圭總統貝尼特斯（Mario Abdo Benítez）專訪內容，他呼籲台灣應投資巴拉圭10億美元，「讓巴拉圭人民感受到戰略聯盟真正的好處（real benefits）」，不致讓巴國的外交承認轉向北京。

外交部發言人歐江安回應，巴拉圭外長阿里奧拉（Julio César Arriola）已主動向台駐巴大使韓志正澄清，巴拉圭重視兩者關係與合作，強調雙方關係是奠基於共同價值與理念，不存在交換條件。

囿於兩岸關係惡化，蔡英文政府2016年上任迄今，任內已斷交8個邦交國，目前僅剩14國與台留有邦交，達歷史低位，其中多數位在南美洲和加勒比海地區。巴拉圭是與台灣保持邦交的國家中，幅員最廣大的，若巴國轉向與北京建交，對台北將是重大打擊。

巴拉圭總統貝尼特斯（左一）2018年出訪台灣，並與蔡英文（右二）一同視導台軍陸空演習。（資料照片）

綜合台媒報道，貝尼特斯在訪美時接受傳媒專訪，席間稱巴拉圭政府正與蔡英文政府協商，示意應讓巴拉圭人民感受到台灣和巴拉圭戰略聯盟「真正的好處」；對於台灣在非邦交國投資的金額超過60億美元，貝尼特斯表明想要其中10億美元能投資在巴拉圭，「那將有助於讓我們主張，和台灣保持戰略聯盟的重要性」。

2018年8月，台灣總統蔡英文出席貝尼特斯總統就職典禮，席間獲巴拉圭政府禮遇，坐在觀禮台前排第一位。（資料圖片）

巴拉圭是世界上主要的大豆和牛肉出口國，但巴拉圭和台灣建交，使巴拉圭失去進入中國大陸市場機會，貝尼特斯提及，當肉價下跌，巴國生產商不免質疑須向中國市場開放，「他們會問，當我們是可以將全部大豆和肉產量賣給中國的國家時，台灣能給我們甚麼？」

對此，台外交部透過電郵回覆，稱台政府向來力促台灣企業到巴拉圭當地考察，開發投資機會，並指貝尼特斯希望台灣投資的10億美元對台巴戰略聯盟將有深遠的意義。

巴拉圭對台聲索10億美元投資　暗示要有好處否則外交承認北京洪都拉斯新政府將暫時維持對台邦交　巴拉圭：對台關係不變
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