巴拉圭總統呼投資當地　台否認有「交換條件」

英媒發布巴拉圭總統貝尼特斯（Mario Abdo Benítez）專訪內容，他呼籲台灣應投資巴拉圭10億美元，「讓巴拉圭人民感受到戰略聯盟真正的好處（real benefits）」，不致讓巴國的外交承認轉向北京。



外交部發言人歐江安回應，巴拉圭外長阿里奧拉（Julio César Arriola）已主動向台駐巴大使韓志正澄清，巴拉圭重視兩者關係與合作，強調雙方關係是奠基於共同價值與理念，不存在交換條件。

囿於兩岸關係惡化，蔡英文政府2016年上任迄今，任內已斷交8個邦交國，目前僅剩14國與台留有邦交，達歷史低位，其中多數位在南美洲和加勒比海地區。巴拉圭是與台灣保持邦交的國家中，幅員最廣大的，若巴國轉向與北京建交，對台北將是重大打擊。

巴拉圭總統貝尼特斯（左一）2018年出訪台灣，並與蔡英文（右二）一同視導台軍陸空演習。（資料照片）

綜合台媒報道，貝尼特斯在訪美時接受傳媒專訪，席間稱巴拉圭政府正與蔡英文政府協商，示意應讓巴拉圭人民感受到台灣和巴拉圭戰略聯盟「真正的好處」；對於台灣在非邦交國投資的金額超過60億美元，貝尼特斯表明想要其中10億美元能投資在巴拉圭，「那將有助於讓我們主張，和台灣保持戰略聯盟的重要性」。

2018年8月，台灣總統蔡英文出席貝尼特斯總統就職典禮，席間獲巴拉圭政府禮遇，坐在觀禮台前排第一位。（資料圖片）

巴拉圭是世界上主要的大豆和牛肉出口國，但巴拉圭和台灣建交，使巴拉圭失去進入中國大陸市場機會，貝尼特斯提及，當肉價下跌，巴國生產商不免質疑須向中國市場開放，「他們會問，當我們是可以將全部大豆和肉產量賣給中國的國家時，台灣能給我們甚麼？」

對此，台外交部透過電郵回覆，稱台政府向來力促台灣企業到巴拉圭當地考察，開發投資機會，並指貝尼特斯希望台灣投資的10億美元對台巴戰略聯盟將有深遠的意義。