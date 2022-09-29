韓國男跟蹤騷擾3年　闖地鐵站廁所殺女同事　一審判處9年徒刑

韓國首爾地鐵新堂站一名28歲的女站務員9月14日晚上巡邏女廁時，遭舊同事尾隨用刀殺死。當場被捕的疑犯是31歲男子全周煥，他涉嫌跟蹤、偷拍、傳送文字訊息等騷擾死者351次而被控，29日一審針對跟蹤騷擾罪，對他判處9年徒刑。



事發在9月14日，全周煥（전주환，音譯）在首爾新堂地鐵站女廁中用刀刺向一名女站務員。女子重傷，送院後不治。

韓聯社稱，首爾東部地方法院刑事12部在29日上午就涉嫌違反《關於懲治性暴力犯罪的特例法》、《跟蹤犯罪處罰相關法》（簡稱「反跟蹤法」）、情報通訊法等罪名，一審判處全周煥9年有期徒刑、80小時跟蹤騷擾罪治療課程，以及40小時性犯罪治療課程。

圖為9月1４日，首爾新堂站。事件發生後警方封鎖現場。（KBS電視截圖）

全周煥與死者2018年任職於首爾交通公社，但兩人工作地點不同。2019年11月至2021年10月，他透過手機短訊、通訊軟件向她傳送騷擾訊息例如「我想跟你見面」，騷擾次數多達350次以上。他還通過非法偷拍要脅對方與他見面，女子忍受不了將他告上法庭，2021年10月他被捕後遭公司勒令停職。

惟在法院宣判結果出爐之前，全周煥實行報復，闖入地鐵站廁所將她殺死。

檢方2021年控告全周煥時，考慮到被告行為足以構成人身威脅，要求法院發出拘票將被告還押但遭拒絕。因而讓全周煥得以保釋，趁機報復殺人。

事件之所以震撼韓國，原因在於他已跟蹤及騷擾女子長達3年，包括嘗試闖入她的住所，進行要脅等等。

事件同時引起社會對反跟蹤法的關注，韓國《跟蹤犯罪處罰相關法》才剛在2021年3月23日在國會通過，意旨保護女性在韓國免受騷擾。但法令推出1年就發生命案，效用受到質疑。