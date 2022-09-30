太平洋島國峰會：美國加碼8.1億美元援助　所羅門群島點頭簽宣言

美國政府9月28日至29日在白宮與太平洋島國領袖舉行峰會。華府承諾在未來10年內向太平洋島國額外提供8.1億美元的援助，當中1.3億美元援助會用來減輕氣候變化對島國造成的影響。



美國29日公布新太平洋戰略，旨在支援太平洋島國。根據戰略內容，美國政府承諾與太平洋島國合作應對多項議題，包括氣候變化、基建設施投資、非法捕魚、安全和人道主義、以及其他區域挑戰。

美國表示，美國國際開發署（USAID）會在斐濟（Fiji）首都蘇瓦（Suva）設立地區代表團。白宮重申，美國計劃在所羅門群島（Solomon Islands）、湯加（Tonga）、基里巴斯（Kiribati）開設大使館。

白宮表示，經過適當諮詢後，美國計劃承認庫克群島（Cook Islands）及紐埃（Niue）為主權國家。庫克群島和紐埃與新西蘭有自由聯合關係（Free association），美國目前承認這兩個太平洋島國為自治領土。

《華爾街日報》30日稱，所羅門群島在峰會前曾暗示，他們可能不會簽署峰會的聯合聲明，尤其是當聲明中包含任何被視為不尊重中國的內容時，但最終包括所羅門群島在內的14個島國政府已與美國共同簽署這份聲明。聲明沒特別提及中國，但提到「日益複雜的地緣政治環境」，聲明呼籲加強各國關係，並將氣候變化確定為「各方夥伴關係的最高優先事項」。