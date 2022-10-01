彭博社：印度與中國競爭　「銀彈」吸引蘋果及華碩等來印設廠

彭博社9月29日稱，印度計劃提高對平板電腦和手提電腦製造商的財務獎勵，以吸引美國蘋果公司（Apple Inc.）和戴爾（Dell）等企業，加強與中國的競爭。



彭博社29日引述知情人士稱，印度聯邦技術部已將修訂後的獎勵計劃提交電子行業高管進行諮詢，其中包括向每間公司提供可能超過5億美元的資金。印度希望提高平板電腦和手提電腦的產量，以減少進口，並在長期內發展為出口中心。

這項計劃針對的是蘋果、戴爾、惠普（HP）和華碩電腦等公司，希望它們在當地設廠生產或擴大生產規模，特別是希望說服蘋果在當地生產iPad平板電腦，蘋果已通過台灣供應商在印度組裝iPhone手機。

報道引述政府文件稱，這計劃會為每個製造商提供最高450億盧比資金。要獲得這些資金，外國公司須在5年內向印度投資70億盧比。獎勵規模將取決於當地零件採購情況，可能高達相當於成品銷售額的6%左右。

在與業界磋商後，這計劃可能還會被修改。2021年，印度啟動一項價值735億盧比的計劃，以促進印度製造和出口手提電腦、平板電腦和個人電腦等資訊科技產品，但獎勵措施規模較小，吸引力不大。

本文獲《聯合早報》授權轉載

