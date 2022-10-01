布基納法索一年內再發生政變　軍政府領袖達米巴疑遭趕下台

西非國家布基納法索（Burkina Faso）9月30日有一批士兵佔領國營電視台，宣布推翻同樣靠政變上台的軍政府領袖達米巴（Paul-Henri Sandaogo Damiba），並稱由特拉奧雷（Ibrahim Traore）執掌國家。



美聯社報道，布基納法索首都瓦加杜古（Ouagadougou）市內傳出槍聲，國營電視台之後播放中斷。達米巴政府在Facebook發表聲明，稱國家遭敵人攻擊，指對方只想令國家分裂。政府當時稱正在談判，嘗試為當地恢復平靜。

特拉奧雷表示，因為達雷巴無法解決伊斯蘭武裝份子襲擊惡化情況，因此決定將對方趕下台，同時無限期關閉邊境，暫停所有政治及民間活動。而佔領電視台的士兵在聲明稱，他們以恢復領土安全及完整為唯一目標，採取負責任的行動。

聯合國對布基納法索的局勢感到憂慮，指當地需要和平及穩定，並團結打擊在該國活躍的恐怖組織及犯罪網絡。聲明亦指出，該國近五分一人口急切需要人道援助，而且與烏克蘭及莫桑比克（Mozambique）看齊，成為2022年全球人口流離失所最嚴重的國家之一。

達米巴在九個月前發動政變，將民選總統趕下台，並承諾國家會變得更安全。他日前到紐約出席聯合國大會時，為自己的政變辯護，形容即使是面對國際社會的譴責，但指是國家生存的問題，同時稱可能需時兩年才走出轉折期。

布基納法索民眾原本對上屆政府無法解決伊斯蘭武裝份子暴力問題，因此普遍支持達米巴政變，惟他上台後，當地的暴力衝突持續，外界普遍對達米巴執政的不滿日增。

除了布基納法索，馬里（Mali）及幾內亞（Guinea）亦是近期曾經發生政變的西非國家，而且目前仍未有舉行大選還政於民的時間表。