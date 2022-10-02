英國首相卓慧思再「認錯」　稱減稅的宣布處理不當

英國首相卓慧思（Liz Truss，又譯作特拉斯）承認政府在宣布削減稅收方面處理不當，但堅持她的做法是正確的。



她10月2日在英國廣播公司（BBC）電台節目上說：「我確實接受我們應該更好地（為經濟計劃）奠定基礎。我從中吸取了教訓。我將確保將來我們在奠定基礎方面做得更好。」

她強調，若政府不採取行動，英國經濟將陷入更嚴重的困境。她說：「我支持我們宣布的方案。」

卓慧思指出：「世界各國政府都在做出艱難的決定，我相信今年冬天增加借貸是個正確的決定。我們的對外借貸在七國集團中是第二低的，比法國、美國、加拿大、日本都低。我認為人們必須了解這一點，這很重要。」

2021年，英國債務佔國內生產總值（GDP）的比率為95.35％，在七國集團中僅高於德國的69.30％。

圖為2022年10月1日，人們走在黑衣修士（Blackfriars）的鐵路橋上。黑衣修士是英國倫敦市中心一個地區。（AP）

卓慧思政府此前推出的英國50年來最大規模減稅計劃，引發市場焦慮，英鎊兌美元匯率也創下歷史新低。英國央行被迫出手干預，以防止債券市場崩潰。

也說，取消所得稅最高稅率是財政部長關浩霆（Kwasi Kwarteng，又譯作克沃滕）的決定，關浩霆事前並沒有通知內閣主要部長。「在制定預算時，預算是以一種非常保密的方式制定的。」

彭博社報道稱，卓慧思說關浩霆沒有通知內閣他的決策，是卓慧思可能與財政部長切割的第一個跡象，儘管她重申政府堅持這一政策。

英國內部面對通脹急升、能源危機、國內工業行動持續，如今又加上「迷你預算」風波引發的市場波動，令首相卓慧思與財相關浩霆疲於奔命。圖為2022年10月1日，英國倫敦柏靈頓車站內空無一人，原因是4個運輸業工會進行24小時的罷工。（AP）

（編按：她在10月1日承認，政府上週公布的「迷你預算」導致混亂。她在《太陽報》撰文稱，政府「採取了果斷的行動」，並會「牢牢控制」國家財政。

她拒絕撤銷有關計劃，或提前公布獨立財政監管機構的經濟預測及對其減稅計劃的分析。英國財政部9月30日稱，減稅計劃的預算展望報告不會提早公布，它會在11月23日公布。

她在《太陽報》撰文寫道：「我會以不同的方式做事，這涉及艱難的決定，確會在短期內造成干擾……不是每個人都會喜歡我們所做的一切，但我要向民眾保證，政府有個明確的計劃，我認為對國家來說這是正確的做法。」）

本文由《聯合早報》授權轉載

