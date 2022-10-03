伊朗馬漢航空客機飛中國途中發炸彈恐嚇警告　最終安全降落廣州

伊朗馬漢航空（Mahan Air）W581航班10月3日從德黑蘭飛往中國期間，於印度上空向印度方面發出炸彈恐嚇警告，但它沒按建議在印度降落，最終飛抵廣州並安全降落。



機師曾向印度方面要求在德里的英迪拉．甘地國際機場降落。

印度空軍接報後即時出動戰鬥機伴飛，並建議對方可降落在印度齋浦爾（Jaipur）或昌迪加爾（Chandigarh）機場。

A Mahan Air flight, Tehran -> Guangzhou, received a bomb threat when flying over India. According to @ANI "Delhi ATC suggested the aircraft to go to Jaipur but the aircraft pilot refused & left Indian airspace"



Currently about 2h away from Guangzhou https://t.co/mk6FioNbBe pic.twitter.com/D3nUinv1Mu — Flightradar24 (@flightradar24) October 3, 2022

馬漢航空機師拒絕照辦，離開印度空域，在緬甸空域飛了幾圈，之後繼續航程。伊朗後來通知印度方面可無視炸彈恐嚇的警告，讓飛機繼續飛往目的地即可。

飛機追蹤網站FlightRadar24顯示，W581航班在緬甸上直飛了幾圈，之後進入中國上空，最終在廣東廣州安全降落機場。