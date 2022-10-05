美國海軍最先進航母福特號首次部署　參與北約軍演

美軍最新、最先進的核動力航母「福特號」（USS Gerald R. Ford）展開首次正式部署行動，它10月4日從位於維珍尼亞州諾福克縣（Norfolk）的海軍基地出發，駛往大西洋參與北約盟國軍事演習。它2023年正式巡弋部署。



這次福特號往大西洋是「保留服役部署」（service-retained deployment）。海軍中將德懷爾（Vice Adm. Daniel Dwyer）在一份聲明中說，這「短期」保留服役部署意味着福特號航母打擊群將在海軍作戰部長吉爾戴上將（Adm. Mike Gilday）的授權下運作，而不是全球部隊管理部署時，航母打擊群的管理屬於地理作戰指揮官的權力。

它是美國40多年來設計的第一艘新型航母，2009年11月開始建造，造價達130億美元。

這艘航母比尼米茲級航母（Nimitz Class Aircraft Carrier）更先進，配備一系列新技術，包括可以發射飛機的電磁彈射系統（EMALS）以及可將炸彈和導彈運送到飛行甲板的先進武器升降機。

美軍核動力航母「福特號」（ USS Gerald R. Ford）。（福特號Facebook專頁）

根據美國海軍的新聞稿稱，是次演習有來自9個國家、約9,000人員、20艘船艦和60架飛機參加，並補充稱參與軍演的包括美國、加拿大、丹麥、芬蘭、法國、德國、荷蘭、西班牙和瑞典。