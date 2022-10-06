韓國著名漫畫家金政基突然於巴黎離世　終年47歲

韓國著名漫畫家金正基（Kim Jung Gi，김정기）10月3日在巴黎突然離世，終年47歲。



金正基的官方社交帳戶5日公布他離世的消息，其合作夥伴Hyun Jin Kim表示，金正基完成在歐洲的工作後，前往機場並準備到紐約，但他突然感到胸痛，於是送到附近醫院急救，惟最終返魂乏術。

Hyun Jin Kim形容，金正基畢生為大家帶來不少作品，如今總算可以放下畫筆，並感謝他的貢獻。

金正基日前剛為法甲豪門巴黎聖日耳門（Paris Saint-Germain）的比賽前即席揮毫，並在Twitter上載美斯與尼馬和隊友練習的照片。而在他離世的消息傳出後，PSG向他的家人、朋友及支持者表演慰問，同時感激他訪問巴黎時，加入PSG大家庭和與球隊基金會合作。

Kim had joined the Paris Saint-Germain family and was kind enough to collaborate on a project with the Club's foundation during his time in Paris.



PSG sends all our love and support to his family, friends and fans around the world. ❤️💙 https://t.co/FEJXb4a5PU pic.twitter.com/Kjc6HnOIK9 — Paris Saint-Germain (@PSG_English) October 5, 2022

金正基在年輕時期已經對藝術充滿興趣，並在2011年於富州國際漫畫節上，憑即興創作畫出極為細膩的作品打響名堂，之後在《魔獸世界》（World of Warcraft）及《英雄聯盟》（League of Legends）等遊戲都見到他的作品。